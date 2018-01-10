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玉山雪線降到白木林 道路登山雪季管制

發稿時間：2018/01/10 17:54

最新更新：2018/01/10 19:33

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寒流發威搭配水氣，海拔3402公尺的排雲山莊積雪達5公分，目前雪線已降至海拔3000公尺的白木林，玉山國家公園管理處宣布，即日起實施雪季管制措施。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月10日寒流發威搭配水氣，海拔3402公尺的排雲山莊積雪達5公分，目前雪線已降至海拔3000公尺的白木林，玉山國家公園管理處宣布，即日起實施雪季管制措施。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月10日

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）玉山、合歡山今天降雪，玉山排雲山莊積雪達5公分，雪線降抵海拔高度約3000公尺的白木林，管理處啟動雪季管制，登山者需有雪地經驗及裝備。

　　寒流發威配合水氣，玉山、合歡山今天都降雪，根據交通部中央氣象局資料，玉山北峰氣象站今天清晨觀測到降雪，中午12時25分停止，積雪最深曾達4.2公分，但因強風吹走積雪，下午2時為積雪3.7公分。

　　寒流加上高山低溫，海拔3402公尺的排雲山莊也降雪，積雪達5公分，海拔約2600公尺的塔塔加地區接近中午短暫降冰霰夾雪，明顯雪線則降到海拔約3000公尺的白木林，因此，玉山國家公園管理處今天起實施雪季管制，受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請攀登。

　　玉管處副處長林文和說，攀登玉山遊客需有雪地經驗、領隊具教練證書，並備妥冰爪、冰斧、頭盔、繩索等裝備、簽署聲明書，先前核准登玉山遊客則通知補資料，塔塔加與排雲管理站、排雲山莊將加強查核，另外，塔塔加地區公路、步道易結冰，應小心開車。

　　合歡山今天凌晨到上午間斷降雪，積雪最深逾10公分，鏟雪車清除路面積雪以利加掛雪鏈車輛行駛，不過山坡、路邊仍有明顯殘雪，吸引不少民眾前往賞雪，今天傍晚金黃色夕陽映照銀白雪景，美不勝收。

　　交通部公路總局第二區養護工程處表示，台14甲線29公里處昆陽到41公里處大禹嶺路段，結冰未融化，路面有持續結冰情形，18公里處翠峰到大禹嶺路段，今天晚間6時到明天上午7時道路封閉，明天視天候及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。1070110

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