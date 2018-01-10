台中捷運藍線 中市府規劃延伸南投市區

台中市政府規劃捷運藍線延伸到南投縣獲中央正面肯定，目前台中市交通局正進行全線約30公里的路廊分析，預計2019年可行性評估報告將出爐。圖為藍線延伸模擬規畫圖。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市政府推動的捷運路網將延伸彰化及南投，交通局長王義川今天表示，其中捷運藍線延伸到南投已獲中央肯定，全線約30公里，可行性評估報告預計2019年出爐。



去年底召開的中台灣7縣市空氣品質治理聯繫會報中曾提出台中捷運路網延伸南投，王義川表示，台中市交通局在此基礎下，正規劃全新的捷運路線，預計從未來的「台中大車站」出發，沿台3線經大里、霧峰，延伸到草屯、南投市，最末站為南投縣政府。



經交通局初步進行路廊分析，王義川指出，台3線適合採高架捷運系統，藍線延伸總長度約30公里，預定設置20站，途經中興大學、大里聯合行政中心、台中軟體園區、霧峰市區、立法院中部辦公室、亞洲大學、光復新村、草屯市區、中興新村、南崗工業區、南投市區、南投縣政府等重要旅次進出點。



根據初步估算，王義川說，捷運藍線延伸南投在高架方式的工程規劃下，總經費約需750億元，其中由中央負擔約420億元，另外台中市負擔218億元，南投縣則負擔112億元。



王義川表示，市府將就捷運藍線往南投延伸先進行路廊分析，並提出初步構想，後續將透過區域治理平台向中央爭取可行性評估作業經費，預計2019年可行性評估報告出爐，屆時路線及場站位置會更明朗。



王義川強調，已納入前瞻計畫的捷運藍線，串聯海線沙鹿到台中火車站，與台鐵及捷運綠線相連結，可有效紓解台灣大道壅塞；如今再規劃從台中火車站延伸到南投，對於兩縣市間的通勤、通學、觀光等旅次都有極大幫助。1070110