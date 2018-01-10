至善高中男籃奪桃園區第一 誓奪全國冠軍

桃園市至善高中男子籃球隊力克強敵，勇奪高中籃球乙級聯賽桃園區第一名，將晉級北區複賽，持續朝全國聯賽邁進。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市至善高中男子籃球隊力克強敵新興高中，勇奪高中籃球乙級聯賽桃園區第一名，拿下睽違7年的冠軍獎牌後，下一步將代表桃園晉級北區複賽，誓奪全國冠軍寶座。



至善高中男子籃球隊教練李政洋今天受訪表示，男籃隊的球員以「普通科全人體育班」學生為主，多數球員在國中時期並非選手出身，憑藉著對籃球的熱情和興趣加入球隊，雖然隊員平均身高矮小，但憑藉著驚人的速度耐力和意志力，加上隊員間的絕佳默契，一路過關斬將順利奪得桃園區冠軍。



李政洋表示，因為學生都不是體育科班出身，因此學校球隊相當重視基本功，平常的蛙跳訓練、跑操場、投籃已經是家常便飯，球隊還會善加利用大溪的「好山好水」，要求隊員到附近山頭的觀音亭「拜拜」，將來回長達數百階的樓梯當訓練，或要求學生跑步到兩蔣園區鍛鍊體能。



隊員陳威翰表示，平常的訓練真的辛苦又嚴格，但球員們為了勝利不曾埋怨過，甚至辭去校外打工賺錢的機會，就是要把全副心力放在課業及球賽上。而學校除斥資打造專業健身房，更添購競賽等級的籃球架及大錶計時器等設備器材，隊員們目前是全力投入訓練，希望抱回北區冠軍，為桃園市增光。1070110