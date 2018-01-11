北市公共托嬰設施e化 民眾可上網申請托嬰

台北市長柯文哲（後右）11日前往台北市新生托嬰中心視察托嬰情形，並與孩童一同用餐。中央社記者吳家昇攝 107年1月11日

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台北市長柯文哲今天宣布，將再增設20處公共托嬰設施，預計年底可達70處，他表示，屆時公共托嬰設施將統一採網站管理，民眾可上網登記托嬰，力求公平公開。



柯文哲上午出席「台北市公共托嬰，增設20迎新春」記者會，他表示，現在大約20坪就可成立公共托育家園，「大概4個保母照顧12個小孩剛剛好，也有家庭的感覺，托嬰中心比較像軍隊」。



不過，公共托嬰中心仍供不應求，柯文哲坦言，成立公托最困難的還是找不到地，儘管部分國小有剩餘空間，「要大家願意釋出，這要連哄帶騙，不容易」。



台北市目前共設置17處公托與36處托育家園，累計53處，總計可收托1132人，收托條件為設籍台北市滿2足歲至未滿2足歲嬰幼兒，父母雙方設籍於北市6個月以上，公托每人每月收費1萬1000元、托育家園每人每月收費1萬4500元。1070111





台北市公共托嬰增設20處，目前累計設置53處公共托嬰，總計可收托1132人。圖為台北市新生托嬰中心。中央社記者吳家昇攝 107年1月11日