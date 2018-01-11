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金門海巡拂曉出擊 查扣陸籍不法拖網船

發稿時間：2018/01/11 14:18

最新更新：2018/01/11 14:59

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為打擊防制陸船越界捕撈，海巡署金門海巡隊11日清晨執行「護永專案」，查扣陸籍「閩龍漁0206號」拖網船，自海中起出一組近30公尺長的底拖網及若干雜魚。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月11日為打擊防制陸船越界捕撈，海巡署金門海巡隊11日清晨執行「護永專案」，查扣陸籍「閩龍漁0206號」拖網船，自海中起出一組近30公尺長的底拖網及若干雜魚。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）海巡署金門海巡隊今晨拂曉出擊，查扣大陸籍「閩龍漁0206號」拖網船，留置8名大陸漁船員。特別的是，這艘船使用素有「海洋推土機」之稱的拖漁法，對生態和電纜危害極大。

金門海巡隊發布新聞稿表示，農曆春節將屆，大陸地區海產價格飆漲，金門海域黃魚、白鯧等高價魚類招來大陸漁船覬覦，蠢蠢欲動；有鑑於此，金門海巡隊最近結合海岸巡防總局特勤隊幹員在重點海域部署，打擊防制陸船越界捕撈。

海巡隊員今晨冒著攝氏8度低溫，執行「護永專案」；4時左右，在翟山外海巡弋的PP-10039艇從雷達上發現閩龍漁0206號在金門南海岸以3-4節的速度往復拖網作業，而且穿過禁止、限制水域線，進入金門大岩嶼海域。

10039艇隨即展開蒐證及取締行動，4時53分在大岩嶼南方5浬處追上閩船。特勤幹員順利登船控制船上8名作業船員，當場自海中起出一組近30公尺長的底拖網及若干雜魚。陸船越界漁撈作業，事證明確，隨後遭海巡人員押返料羅港，進行後續調查。

海巡隊說，這艘被海巡隊查扣的閩龍漁0206號拖網船來自大陸龍海市，噸位近百噸，使用極端的底拖網作業。底拖漁法素有「海洋推土機」之稱，所到之處生態瞬間摧毀、蕩然無存，甚至可能勾斷埋設在海底的電信電纜，危害程度重大且深遠。將持續把大陸底拖網漁船列為重點掃蕩目標，維護金門海域。

金門海巡隊同時呼籲民眾，若發現海上不法或是需要海事服務，可利用海巡署「118」免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即處理。1070111

海巡署金門海巡隊11日清晨執行「護永專案」，在大岩嶼南方5浬處追上越界撈捕的陸籍「閩龍漁0206號」拖網船，特勤幹員登船控制船上8名作業船員。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月11日海巡署金門海巡隊11日清晨執行「護永專案」，在大岩嶼南方5浬處追上越界撈捕的陸籍「閩龍漁0206號」拖網船，特勤幹員登船控制船上8名作業船員。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月11日
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