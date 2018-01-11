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擎天廳整修中 春節開放參觀5天

發稿時間：2018/01/11 16:08

最新更新：2018/01/11 16:34

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金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放到3月31日；但春節2月16日到20日，仍開放中華民國本國籍民眾參觀。中央社記者黃慧敏攝　107年1月11日金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放到3月31日；但春節2月16日到20日，仍開放中華民國本國籍民眾參觀。中央社記者黃慧敏攝　107年1月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放到3月31日，對原預約參觀者只開放排雷大隊紀實館和明德公園行程。但春節2月16日到20日，仍開放中華民國本國籍民眾參觀擎天廳。

金門縣政府觀光處今天發布新聞表示，金防部擎天廳因整修工程，自1月8日到3月31日暫停對外開放，暫停受理旅行社及一般民眾申請參觀作業；原預約團體和散客只開放排雷大隊紀實館和明德公園行程。

不過，因應春節期間鄉親返鄉過年，金防部特別在大年初一到初五（2月16日到2月20日）仍開放本國籍民眾參訪擎天廳；但這段期間不接受團體預約，民眾參訪請依規定攜帶身分證到金城車站、沙美車站和山外車站搭乘接駁公車前往參訪，上車前會一一查驗。

發車時間和票價請向各車站查詢。1070111

金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放至3月31日，暫停受理旅行社及一般民眾申請參觀作業；原預約團體和散客只開放排雷大隊紀實館和明德公園行程。中央社記者黃慧敏攝　107年1月11日金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放至3月31日，暫停受理旅行社及一般民眾申請參觀作業；原預約團體和散客只開放排雷大隊紀實館和明德公園行程。中央社記者黃慧敏攝　107年1月11日
金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放到3月31日，對原預約參觀者只開放排雷紀實館（圖）和明德公園行程。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月11日金門防衛指揮部擎天廳因內部整修，暫停開放到3月31日，對原預約參觀者只開放排雷紀實館（圖）和明德公園行程。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年1月11日
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