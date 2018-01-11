低溫特報啟動巡護 雲林關懷獨居弱勢

寒流來襲，低溫特報，雲林縣政府啟動街友關懷服務，警方也啟動「巡護關懷」，加強對獨居長者及弱勢族群的關懷。圖為北港警分局員警11日前往獨居長者家中訪視。（北港警分局提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月11日

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）寒流來襲，低溫特報，雲林縣政府啟動街友關懷服務，警方也啟動「巡護關懷」，加強對獨居長者及弱勢族群的關懷，縣府今天表示，透過社工及慈善團體持續訪視關懷弱勢。



雲林縣政府社會處長徐忠徹今天告訴中央社記者，強烈冷氣團來襲，中央氣象局發出低溫特報，氣溫下看攝氏7度，縣長李進勇日前就指示啟動「低溫關懷」及街友關懷服務。



徐忠徹前往人安基金會雲林平安站，關懷入住的街友，並提供雲林實物銀行物資做為供餐食材，並請縣內兒少、婦幼、老人、身心障礙等安置機構，加強住民禦寒保暖。



連日來，雲林縣政府社會處社工人員並會同人安基金會，前往宮廟、體育場、圖書館、大橋橋墩、公墓等周邊，關心露宿街頭牆角的遊民，勸導接受收容安置服務，若無意願則濟助睡袋及食品，提醒注意保暖。



雲林縣警察局長許錫榮在局務會報也指示縣內6個警察分局，加強關心轄內獨居長者及弱勢族群，啟動「巡護關懷」，員警陸續出動訪視，並呼籲民眾，住家鄰居若有獨居長者或弱勢族群，請多重視注意其居家情況，人人發揮溫馨關懷。1070111



