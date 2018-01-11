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竹市柯子湖濕地引水改善 提升淨化水量

發稿時間：2018/01/11 17:31

最新更新：2018/01/11 18:11

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新竹市「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」開工典禮11日舉行，工程採用生態工法，將保留生物棲息空間，完工後未來每日淨化水量將從8000噸增至1萬噸，減少頭前溪污染負荷。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月11日新竹市「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」開工典禮11日舉行，工程採用生態工法，將保留生物棲息空間，完工後未來每日淨化水量將從8000噸增至1萬噸，減少頭前溪污染負荷。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」今天開工，副市長沈慧虹表示，完工後將能改善水流及提升維護效能，將淨化水量從每日8千噸增至1萬噸，減少頭前溪污染負荷。

沈慧虹受訪表示，頭前溪是新竹市的「母親河」，過去隨都市開發，水質受到影響，繼啟用柯子湖、溪埔子人工濕地公園，帶來淨化溪流效益後，今天再啟動柯子湖人工溼地引水改善工程，將地下暗管改為開放式明渠，改善水流及提升維護效能。

沈慧虹也說，工程也規劃設置超過1公里的休閒步道，串聯柯子湖溼地外圍與千甲段空氣品質淨化區，讓市民親近濕地、觀察生態，並設置雲端環境知識系統，讓民眾透過智慧型手機，就能隨時隨地獲得自然知識。

出席開工典禮的行政院環境保護署水質保護處長葉俊宏受訪表示，頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程啟動後，未來將增加約2000噸污水處理，相當於1萬人每日廢水產生量，CP值相當高，此外工程採生態工法，將保留生物棲息空間，一舉數得。

新竹市環保局長江盛任受訪解釋，柯子湖人工溼地總面積為8公頃，這次工程採生態工法，改善濕地引水道，減少頭前溪污染負荷，另也鋪設環池道路透水鋪面、水撲滿保水設施等，預計6月完工啟用。1070111

新竹市「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」11日舉行開工典禮，副市長沈慧虹（右5）表示，除改善水流及提升維護效能，也規劃設置休閒步道，串聯柯子湖溼地外圍與千甲段空氣品質淨化區，讓市民親近濕地、觀察生態。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月11日新竹市「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」11日舉行開工典禮，副市長沈慧虹（右5）表示，除改善水流及提升維護效能，也規劃設置休閒步道，串聯柯子湖溼地外圍與千甲段空氣品質淨化區，讓市民親近濕地、觀察生態。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月11日
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