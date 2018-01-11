雪霸聖稜線白頭 九九山莊也積雪

寒流發威加上充足水氣，雪霸聖稜線各山頭白雪皚皚，連海拔不及3000公尺的九九山莊也積雪5公分。（九九山莊莊主羅海君提供）中央社記者管瑞平傳真 107年1月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）寒流發威，雪霸聖稜線各山頭白雪皚皚，連海拔不及3000公尺的九九山莊，也積雪5公分，保七總隊第五大隊今天提醒欲前往大霸尖山的山友，務必做好雪地萬全準備。



保七總隊第五大隊指出，寒流低溫加上充足水氣，雪霸國家公園從大霸尖山至雪山間的聖稜線都「白了頭」，從觀霧遊憩區遠望，沿線山頭白雪皚皚，景色十分壯觀，連從觀霧前往大霸尖山必經的前哨站九九山莊，海拔高度雖不及3000公尺，也降下今年的第一場雪。



九九山莊莊主羅海君表示，山莊位於海拔2699公尺，上午8時許的氣溫為攝氏零下3度，已經積雪5公分，積雪處地面濕滑，如果沒有穿戴使用雪地裝備行走十分危險。



雪霸國家公園管理處技士胡景程指出，今年雪季試辦開放聖稜線，山區雪景誘人，不過沿途多處由「斷崖、冰雪、岩」混合的地形也暗藏危機，山友務必要有充分準備及訓練，有冰爪、冰斧、頭盔等雪地裝備，不代表有能力上山，要能正確使用及與有雪地經驗的領隊陪同，步步為營，才較能確保雪季登山安全。



保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲也提醒，日前山區大雨，通往大霸尖山馬達拉溪登山口的大鹿林道東線，沿途有多處落石和倒木，近日欲前往大霸尖山登山的山友，須格外留心。1070111



