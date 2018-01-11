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氣溫驟降 屏東類流感人數逾3千人

發稿時間：2018/01/11 18:03

最新更新：2018/01/11 18:03

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）這兩天氣溫驟降至13度到14度，屏東縣政府今天統計，全縣類流感急、門診就診人數達3239人次；急病救護2天來有65人，縣府啟動「流感疫情高峰期應變作戰計畫」。

屏東衛生局表示，目前流感疫情已進入流行期，上週有一流感重症，全縣類流感達3239人次，衛生局已啟動「流感疫情高峰期應變作戰計畫」，發送公費流感抗病毒藥劑至縣內120家合約醫療機構，民眾如出現類流感症狀應盡速就醫。

此外，縣府也緊急啟動街友、獨居老人及弱勢關懷措施，勸導入住屏東縣遊民收容所，無意願入住者除加強關懷訪視外，並提供熱食熱飲與保暖衣物、圍巾、口罩、睡袋、暖暖包等禦寒物資供街友使用。

縣府表示，到現在關懷送暖已服務近百人次，包括屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、竹田鄉、枋寮鄉等地，民眾如發現有需要物資協助或安置需求街友，可撥打遊民收容所電話08-7321499或通報社會處社會救助科08-7320415分機5336。

屏東縣長潘孟安今天呼籲鄉親們務必注意溫度變化及保暖；農漁民加強預防寒害措施，並指示農業處聯繫各鄉鎮公所密切注意，如果傳出災情，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，減少災損。1070111

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