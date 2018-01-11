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生第五胎南投發10萬 縣民感覺誘因不大

發稿時間：2018/01/11 18:13

最新更新：2018/01/11 18:13

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣政府新增生育獎勵金，第四胎獎勵5萬元、第五胎含以上獎勵10萬元，但有計畫生育縣民認為，現今多為生1、2胎，頂多拚第三胎，生4胎到5胎實在太多，誘因不大。

為鼓勵生育，南投縣政府修正「南投縣生育獎勵金發放作業要點」，除原先第一胎獎勵新台幣1萬元、第二胎獎勵1萬5000元、第三胎2萬元，新增第四胎獎勵5萬元、第五胎(含)以上獎勵10萬元，新增鼓勵生育獎勵金限今年1月1日後出生適用。

縣政府民政處今天發布新聞稿表示，為鼓勵南投縣新生兒增加，縣長林明溱積極推動修正補助額度標準，獎勵多生，因此加碼生產第四胎獎勵5萬元、第五胎以上獎勵10萬元，希望增加南投縣人口數。

一名南投縣民表示，他與妻子結婚一年多，未來打算生2胎，如果縣政府高額生育補助是第三胎開始，例如第三胎就獎勵5萬元、10萬元，「那可能還會想拚拚看」，但依修正後標準，第四胎獎勵5萬元、第五胎10萬元，「目標實在距離太遙遠」，因此對他沒有誘因。

25歲未婚林姓女縣民說，現今主流多為生1、2胎，她也計畫婚後生2胎，就算縣政府新增第四、第五胎生育高額獎勵，仍然不會受誘惑，因為重點在養育花費，扶養到成年至少花費數百萬元。

結婚8年的34歲黃姓女子說，她育有1女、1男，生完兒子後，覺得照顧小孩很累，因此不會想生第三胎，「有生就好，有個交代」，加上現在多為雙薪家庭，父母忙工作，照顧與教養更是重要課題。1070111

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