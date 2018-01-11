/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎

舊金山機場半年來第3次 客機降落險撞機

>rss

台北市107年預算案過關 二備金遭刪減

發稿時間：2018/01/11 19:29

最新更新：2018/01/11 19:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市議會今天審議通過明年度預算案，市長柯文哲赴議場向議員致意。主計處表示，第二預備金遭刪減新台幣2.85億元，台北捷運公司轉投資物業公司預算1.25億元則全刪。

台北市議會下午召開這個會期最後一次大會審議市府預算案。市府編列第二預備金12.5億元，是「史上最高」，但過去未有編列超過10億元，面對藍綠議員質疑濫編，最後刪減2.85億元。

至於台北捷運公司擬成立物業管理公司競標雙子星開發案，被質疑「球員兼裁判」，相關預算1.25億元也遭議員全數刪除。

柯文哲受訪表示，多數議員反對物業管理公司競標雙子星開發案，他也表明不會參與投標，但「結果全部砍掉還是不太對。」他說，成立物業管理公司目的是要增加業外收入，確保未來幾年捷運票價不漲。

主計處發布新聞稿表示，今年度總預算經議會三讀審議後，准列歲出預算1725.52億元，與原編列預算1746.32億元相比，刪減20.8億元，包含文化局、工務局、民政局、觀光傳播局、警察局預算都遭刪減。

主計處表示，附屬單位預算案經議會三讀通過後，市府31個附屬單位總支出准列2130.07億元，與原編列2130.47億元相比，刪減0.4億元。1070111

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP