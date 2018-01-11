台北市107年預算案過關 二備金遭刪減

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市議會今天審議通過明年度預算案，市長柯文哲赴議場向議員致意。主計處表示，第二預備金遭刪減新台幣2.85億元，台北捷運公司轉投資物業公司預算1.25億元則全刪。



台北市議會下午召開這個會期最後一次大會審議市府預算案。市府編列第二預備金12.5億元，是「史上最高」，但過去未有編列超過10億元，面對藍綠議員質疑濫編，最後刪減2.85億元。



至於台北捷運公司擬成立物業管理公司競標雙子星開發案，被質疑「球員兼裁判」，相關預算1.25億元也遭議員全數刪除。



柯文哲受訪表示，多數議員反對物業管理公司競標雙子星開發案，他也表明不會參與投標，但「結果全部砍掉還是不太對。」他說，成立物業管理公司目的是要增加業外收入，確保未來幾年捷運票價不漲。



主計處發布新聞稿表示，今年度總預算經議會三讀審議後，准列歲出預算1725.52億元，與原編列預算1746.32億元相比，刪減20.8億元，包含文化局、工務局、民政局、觀光傳播局、警察局預算都遭刪減。



主計處表示，附屬單位預算案經議會三讀通過後，市府31個附屬單位總支出准列2130.07億元，與原編列2130.47億元相比，刪減0.4億元。1070111