/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
>rss

南向馬來西亞 李承澔開啟氣球新人生

發稿時間：2018/01/12 10:54

最新更新：2018/01/12 11:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
世界氣球冠軍李承澔（左）現在台北市藝文推廣處舉辦個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。他運用PVC氣球等媒材，把展場打造成遊樂場，傳遞「家」是緣分。（李承澔提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月12日世界氣球冠軍李承澔（左）現在台北市藝文推廣處舉辦個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。他運用PVC氣球等媒材，把展場打造成遊樂場，傳遞「家」是緣分。（李承澔提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月12日

（中央社記者黃慧敏台北12日電）世界氣球冠軍李承澔正在台北市藝文推廣處舉辦「親子互動裝」個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。他已結合志同道合的夥伴赴東南亞，盼將一般人視為廉價的氣球推向更高境界。

這次在台北的個展，展期到2月25日，是李承澔向台灣氣球展場暫別之作。擅長用歡樂的氣球包裝嚴肅主題的他，運用透明PVC氣球、波波球和LED燈條等媒材，把展場打造成一個像家的遊樂場，迷宮、水晶球都是他想要傳達家是緣分的媒材。而他在開展後就到馬來西亞和新加坡展開他嶄新的氣球人生。

37歲的李承澔高中讀補校時接觸氣球，改變了人生。從中興大學畜產系畢業後，因熱愛氣球藝術，考上大葉大學造型藝術碩士班，畢業時並發表了全球第一篇氣球藝術碩士論文。

民國95年，李承澔創辦蝠氣球藝術公司，將氣球的特性發揮到極致，創造各種不可思議、讓人驚艷的作品，他曾用氣球打造5公尺高的氣球土地公廟，勇奪義大利世界氣球冠軍，獲總統頒發「台灣之光」。

他也曾騎著單車、帶著氣球，環島到全台各地的社福團體，進行氣球療癒活動，運用氣球的情緒渲染力分享溫暖及歡笑，在台灣和國際氣球藝術界大放異彩。

但李承澔不想把自己侷限在個人工作室裏，於是與志同道合的夥伴組成團隊，以氣球為媒材，展開「新南向」之旅。團隊運用氣球媒材結合創意創新、企管培訓、效能學習及九型人格等各領域，推廣成人、兒童、企業課程，協助建立Team Building。

李承澔和夥伴最近出發到東南亞。他說，大家先以成本相對低廉的馬來西亞為出發點，打造氣球+餐廳+渡假村+兒童培訓的複合經營體；台灣因成本較高，初期先提供企業團建課程，而「立足台灣，放眼世界」則是團隊的精神與努力的目標。1070112

世界氣球冠軍李承澔正在台北市藝文推廣處舉辦「親子互動裝」個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。開展後他將和夥伴到馬來西亞和新加坡展開新的氣球人生。（李承澔提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月12日世界氣球冠軍李承澔正在台北市藝文推廣處舉辦「親子互動裝」個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。開展後他將和夥伴到馬來西亞和新加坡展開新的氣球人生。（李承澔提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月12日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP