南向馬來西亞 李承澔開啟氣球新人生

世界氣球冠軍李承澔（左）現在台北市藝文推廣處舉辦個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。他運用PVC氣球等媒材，把展場打造成遊樂場，傳遞「家」是緣分。（李承澔提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年1月12日

（中央社記者黃慧敏台北12日電）世界氣球冠軍李承澔正在台北市藝文推廣處舉辦「親子互動裝」個展，這是他暫別台灣氣球舞台的展出。他已結合志同道合的夥伴赴東南亞，盼將一般人視為廉價的氣球推向更高境界。



這次在台北的個展，展期到2月25日，是李承澔向台灣氣球展場暫別之作。擅長用歡樂的氣球包裝嚴肅主題的他，運用透明PVC氣球、波波球和LED燈條等媒材，把展場打造成一個像家的遊樂場，迷宮、水晶球都是他想要傳達家是緣分的媒材。而他在開展後就到馬來西亞和新加坡展開他嶄新的氣球人生。



37歲的李承澔高中讀補校時接觸氣球，改變了人生。從中興大學畜產系畢業後，因熱愛氣球藝術，考上大葉大學造型藝術碩士班，畢業時並發表了全球第一篇氣球藝術碩士論文。



民國95年，李承澔創辦蝠氣球藝術公司，將氣球的特性發揮到極致，創造各種不可思議、讓人驚艷的作品，他曾用氣球打造5公尺高的氣球土地公廟，勇奪義大利世界氣球冠軍，獲總統頒發「台灣之光」。



他也曾騎著單車、帶著氣球，環島到全台各地的社福團體，進行氣球療癒活動，運用氣球的情緒渲染力分享溫暖及歡笑，在台灣和國際氣球藝術界大放異彩。



但李承澔不想把自己侷限在個人工作室裏，於是與志同道合的夥伴組成團隊，以氣球為媒材，展開「新南向」之旅。團隊運用氣球媒材結合創意創新、企管培訓、效能學習及九型人格等各領域，推廣成人、兒童、企業課程，協助建立Team Building。



李承澔和夥伴最近出發到東南亞。他說，大家先以成本相對低廉的馬來西亞為出發點，打造氣球+餐廳+渡假村+兒童培訓的複合經營體；台灣因成本較高，初期先提供企業團建課程，而「立足台灣，放眼世界」則是團隊的精神與努力的目標。1070112



