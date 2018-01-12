太平山成銀白世界 部分路段封閉

受到強烈大陸冷氣團影響，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區11日深夜降雪，地面積雪約1公分，12日山區因水氣重樹梢凝結霧淞成銀白世界。（賴俊仁提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月12日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣12日電）受到強烈大陸冷氣團影響，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨晚降雪，地面積雪約1公分，宜專一線上午7時55分僅開放通行到24.3k見晴步道大停車場處。



宜蘭山區近日入夜氣溫驟降偶降瑞雪，白天高溫也不超過攝氏5度，山區因水氣重樹梢凝結霧淞成銀白世界，太平山莊經理賴俊仁表示，昨天深夜積雪約0.5公分至1公分，上午7時許氣溫為攝氏零下5度，雖積雪已不多但路面結冰情況嚴重，車輛通行仍需加掛雪鏈。



賴俊仁指出，翠峰林道上午10時開放通行，除1k處尚有部分濕滑路段外，其餘正常；宜專一線上午7時55分開放通行到24.3k見晴步道大停車場處，其餘封閉區域需等道路融冰狀況再決定開放通行時間，另外，有部分車輛及遊樂區公務車滑落邊溝，也有不少遊客滑倒，呼籲民眾加強注意雪地安全及保暖。



此外，林務局羅東林區管理處轄管19萬9000公頃林地，平均每名森林巡護員需負責2000餘公頃林地，面對寒冷環境，森林巡護員仍堅守崗位，在寒風中騎著機車日常執行巡護工作，確保林地護管工作不間斷。1070112



