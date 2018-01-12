6百居民集資搶救大楊油庫 捐贈中市府

台中市清水區歷史建築「清水大楊原美軍油庫設施」為1960年代極具代表意義的歷史建築物，多年前經民眾集資買下當年7座油庫中現存的一座，免去遭拆除命運，未來市府盼打造成新遊憩景點。中央社記者蘇木春攝 107年1月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市清水區歷史建築「清水大楊原美軍油庫設施」，經牛罵頭文化協進會及600名居民集資搶救，今天將油庫捐贈給台中市政府，將規劃為休憩公園，為海線再添觀光景點。



牛罵頭文化協進會12日舉辦捐贈儀式，由600名地方居民共同捐贈，台中市政府秘書長黃景茂代表市府受贈，台中市文化局副局長黃名亨、市議員王立任、楊典忠與清水區長張明昌等人到場觀禮。



黃景茂致詞說，由牛罵頭文化協進會發起的募資活動，集資新台幣60萬元共同買下僅存的一座油槽，顯示台中市民對於地方歷史建築不僅具有情感聯繫，且有保存觀念，市府也才有機會接受今天的捐贈，市府要表示讚揚。



台中市政府已將大楊油庫公告為歷史建築，文化資產處也著手規劃設計，除維護大楊油庫現有樣貌，未來將結合大肚山其他軍事設施、連結高美濕地，規劃具整體性的遊憩據點，成為海線永續發展的重要觀光資源。



牛罵頭文化協進會理事長吳長錕表示，大楊油庫的保存，讓在地居民有無限的想像與夢想，雖然歷時漫長，油庫外觀已鏽蝕，但居民對地方文化熱情的心還跳動著。



吳長錕指出，油庫若連結高美燈塔、番仔寮美軍舊油堤、油庫加壓站、楊厝里的廢棄油庫進行整體規劃，將成為清水重要地標。



台中市文化資產處說明，大楊油庫為1960年代冷戰時期具代表意義的證物，見證美國協防台灣與亞洲的歷史，美軍原本興建7座油庫，油槽總面積占地約16公頃。



大楊國小民國89年遷校於現址，為配合校地使用，軍方拆除2座油槽，另因清泉崗土地將歸還國防部，軍方同年再拆除其餘油槽，以廢鐵標售。1070112