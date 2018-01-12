全台首例 屏東來義成立原住民狩獵協會

「屏東縣來義鄉排灣族傳統文化狩獵協會」13日將正式成立，是台灣第一個依循原民傳統狩獵文化的政府立案人民團體。圖為協會籌組會議與會成員合影。（屏東林區管理處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月12日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）「屏東縣來義鄉排灣族傳統文化狩獵協會」明天將成立，這將是台灣第一個由跨部落狩獵者組成、並依循傳統狩獵文化的政府立案人民團體，未來來義鄉的狩獵將自主管理。



去年起全台8個林區管理處同步啟動進行狩獵管理示範區計畫，屏東林管處選定來義鄉做為高屏地區第一個計畫實施地點。屏東林管處育樂課長林湘玲表示，來義鄉對於傳統文化的凝聚力強，部落與部落之間的連結也強，且全鄉幾乎全都是排灣族，鄉裡對於成立狩獵者協會非常積極。



屏東林管處與國家公園學會、屏東科技大學野生動物保育研究所等單位共同合作，輔導來義鄉建立自主狩獵管理組織。林湘玲表示，來義鄉仍保有多項傳統祭儀與生命禮俗，只有山豬、山羌、水鹿及台灣野山羊4種動物才能作為祭品，例如各部落最重視的「除喪」儀式，須由狩獵者將獵獲的4種祭品之一送到喪家祭拜，才能完成，但現行法規中限定須在5天前申請狩獵，狩獵時間太短，不符合需求。



林湘玲並表示，申請表上還要填數量，這其實是對原住民傳統文化的誤解，原住民的狩獵豐收與否取決於山神，不是取決於獵人。



她說，協會成立後，將由屏科大調查來義山區的野生動物數量，包括祭品所用的4種動物，然後交由協會監測與調配狩獵數量，協會也會要求會員如實回報獵況，透過屏科大動物族群監測研究，適時修正與調整可狩獵的種類與數量，避免某些動物遭過度狩獵，達成野生動物族群與傳統文化永續的目標。



林湘玲指出，狩獵許可將由協會向政府申請，以一年為狩獵期，在這一年內，來義鄉的獵人隨時都可以狩獵。



來義鄉人口7000多人，加入協會的獵人有100多人。來義鄉長竇望義表示，協會的成立對來義鄉有很大意義，未來可以透過協會機制限制獵人過度狩獵，也讓部落獵人在一整年內可合法狩獵。1070112



