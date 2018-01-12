尖石道路坍塌 邱鏡淳盼找出最佳修復工法

新竹縣尖石鄉的那羅煤源部落聯絡道，因106年6月與11月大雨，導致聯絡道部分路段邊坡大面積坍塌，新竹縣長邱鏡淳（中）12日實地勘查坍塌情況。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣尖石鄉前山通往後山的聯絡道路，數月前因大雨導致邊坡坍塌，嚴重影響交通，縣長邱鏡淳今天前往勘查，建議相關單位參考修復成功案例，找出能「一勞永逸」的修復工法。



新竹縣尖石鄉的那羅煤源部落聯絡道，因106年6月與11月大雨，導致聯絡道8公里加450公尺處邊坡大面積坍塌，邱鏡淳今天與縣府原民處長曾效忠、尖石鄉長雲天寶等人，一同到場勘查坍塌情況。



邱鏡淳受訪表示，針對坡地的固定工法，應要與時俱進，參考最先進的技術，避免在修復後遇大雨又崩塌，要求鄉公所與執行單位向各方請益，他也舉例，縣府近年在五峰鄉清泉部落執行的修復工程，成效不錯，建議施工單位能參考相關成功案例，把經費花在刀口上，找出一勞永逸的修復工法。



尖石鄉公所建設課長劉經邦受訪表示，山區的土質較鬆軟，那羅煤源部落聯絡道的8公里加450公尺處，每逢大雨就會邊坡坍塌，去年6月、11月的大雨讓坍塌面積又再擴大，目前僅可單線、雙向通車。



劉經邦指出，那羅煤源部落聯絡道是尖石山區的重要環狀觀光路線，包括觀光巴士也會經過，日前已將災害情況彙整完畢，向竹縣府報請災害復建工程經費補助，將儘速發包進行修復。1070112