捐給7-11的零錢 成立屏東第5個原鄉廚房

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東基督教醫院與7-11共同合作推動「及早救智」公益募款計畫，今天在屏東泰武鄉萬安部落成立健康廚房，讓老人享用營養餐食，這是「及早救智計畫」裡所成立的第5個原鄉廚房。



屏基表示，現在共有5個原鄉部落廚房，另外4個是霧台鄉霧台村及大武村、三地門鄉達來村及馬兒村，總計有165位長輩樂享營養餐食。



屏基表示，萬安部落居民為排灣族人，大部分務農，青壯年人口到外地工作，部落裡只剩下高齡長輩，大多有高血壓、心臟病等慢性疾病，屏基與7-11「及早救智」計畫的高齡友善接駁專車每周四會到泰武鄉接送看病的長輩。



萬安長老教會牧師稜樂曼‧導穌努克表示，啟動送餐計畫後，請教會各長老、執事提供地方上弱勢長輩名單，找出「比需要還更需要的」被冷落、遺忘的族人，透過送餐服務，每天變換菜色，讓獨居長輩、身心障礙者不再吃反覆加熱、不新鮮的菜餚，也不再一個麵包加開水將就度一餐。



住在第七鄰的高Vuvu（排灣族長者稱呼），因小兒麻痺症雙腳萎縮不良於行，收到餐食的那一刻，激動的哭了，並比出愛心的手勢，感謝送餐人員。



屏基表示，「及早救智計畫」去年在屏東首創「失智症整合照護服務模式」外，日前並在三地門鄉三地村建置全台第一個「偏鄉失智友善模範社區」，連結社區成員關懷失智症，將募集到的每一「塊」錢，兼顧健康與生活層面，照顧屏東偏鄉長輩。1070112