金門馬拉松 低溫中熱情開跑

2018金門馬拉松5公里休閒組路跑，13日上午在金門大學開跑，不少民眾攜家帶眷報名參賽，場面溫馨。中央社記者黃慧敏攝 107年1月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）在攝氏9度低溫下，金門馬拉松今天登場；5公里休閒組率先開跑，逾萬名民眾和跑友攜家帶眷迎著寒風或走或跑，場面壯觀溫馨。



大會估計今天有1萬3000個民眾和跑友參加休閒組路跑，其中金防部50名官兵成為隊伍中的亮點，軍民一起為明天的競賽組暖身。



2018金門馬拉松5公里休閒組路跑，上午8時在金門大學鳴槍起跑，熱情鄉親一大早就到現場報名參賽；縣長陳福海率各級主管迎接民眾和跑友，陳福海表示，金門馬拉松已走過第一個11年，期盼再有第二個11年；他強調，這是金門的國際賽事，一定要繼續辦下去。



2018金門馬拉松全程、半程馬拉松和11.2公里競賽組，明天上午7時起跑。



金門馬拉松自2008年開辦，今年是第11屆；11年來競賽組從一開始需要宣傳才能額滿，到第9屆的18分鐘額滿，第10屆6000個名額更在16分鐘內秒殺，今年第11屆7200個名額也快速滿額。中華民國路跑協會表示，每次的路跑都有來自不同國家的跑友參加，顯示金門馬拉松已成為重要國際賽事，受到國際體育界注目。



去年起，金門縣政府將賽事分2天進行，第1天是5公里休閒組、第2天則是競賽組。金門馬拉松也帶動金門全年度各項馬拉松風氣，去年就有烈嶼、金沙、金湖、金城和金寧5鄉鎮的村跑、半程馬拉松，吸引各地跑者參與，為金門帶來觀光及經濟實質效益。1070113



