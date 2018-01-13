太平山成冰晶世界 遊客：像明信片超美

受寒流影響，宜蘭縣太平山13日上午呈現冰晶世界的霧淞美景，有遊客驚呼：「就像明信片般超級美。」（太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月13日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣13日電）受到寒流影響，海拔高約2000公尺的宜蘭縣太平山今天上午雖然沒有降雪，但山區持續低溫，山頭呈現冰晶世界的霧淞美景，有遊客驚呼：「就像明信片般超級美。」



太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁今天表示，宜專一線目前全線開放通行，但24公里處路面結冰，25.4公里以後則禁止車輛進入；另外，翠峰林道也全線開放通行，但山屋旁公務停車場限定車輛進入。



遊樂區襄理林政宏指出，太平山上午6時許氣溫約攝氏零下4度，但沒有降雪只有霧淞，山頭呈現冰晶世界的霧淞美景，呼籲遊客上山時注意行車安全及保暖，並配合遊樂區交通管制疏導措施。



一名女遊客開心地表示，非常幸運能看到霧淞，今天打算走到加羅湖，聽說整路都是同樣的美景，像是國外拍的明信片般超級美，趁寒流來襲時快來目睹美景。1070113



