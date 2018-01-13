十八尖山環境優 清潔隊員受肯定

為守護新竹市十八尖山的環境，6名清潔隊員組成「環境守衛隊」，不畏天寒執行清潔任務，備受民眾肯定。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月13日

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市十八尖山是民眾健行、休憩的好去處，環境品質由6名清潔隊員組成「環境守衛隊」守護，近日氣溫下降，但他們不畏天寒做好整潔工作，備受民眾肯定。



負責打掃十八尖山公廁的清潔隊員楊盛明今天受訪表示，他去年5月到職，因十八尖山公廁的使用者多，每天基本都要打掃3次以上，才能維持公廁整潔。



楊盛明說，夏天打掃時，要扛著高溫和蚊蟲侵擾，冬天則要不畏低溫，他盡力做好清潔工作，希望能提供民眾乾淨、清新的公廁。



楊盛明分享，十八尖山每天都會有不少民眾上山運動、休憩，多次遇到民眾當面向他表達鼓勵和感謝，讓他相當意外也很感動，認為再辛苦都值得。



新竹市長林智堅受訪表示，十八尖山為新竹市重要綠地資源，每日達萬人使用人次，乘載高流量遊客，如何維護環境品質是一大課題，感謝清潔隊同仁站在執行工作最前線，盡心做好清潔任務。



竹市府城市行銷處長顏章聖則說，為了提供民眾乾淨整潔的休閒環境，十八尖山環境清潔由6名同仁協力維護，負責全區清掃、維修、巡查等管理工作，是維護十八尖山環境品質的最佳守護神。



顏章聖表示，十八尖山環境清潔維護不易，希望民眾體恤清潔人員的辛苦，保持周邊環境整潔，為在地環境盡一份心力，共同攜手維護公園明亮乾淨的使用空間，讓美麗環境永續維持。1070113