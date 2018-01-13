高雄市長初選重洗牌 4參選人衝刺

民主進步黨高雄市長初選的競爭在立委劉世芳宣布退選後，選戰重新洗牌，立委陳其邁（前右）13日走訪高雄市湖內區兩處傳統市場，爭取民眾支持。中央社記者王淑芬攝 107年1月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）民主進步黨高雄市長初選的競爭在立委劉世芳宣布退選後，選戰將重新洗牌形成4搶1的局面。立委陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟今天都勤走基層、提出各自政見已期更貼近民意。



陳其邁走訪湖內區早市，先到湖內中賢市場，再轉到海埔市場。陳其邁和攤商握手致意，也不放過買菜的婆婆媽媽們，熱情的民眾看到陳其邁，有人拉著談地方建設。



陳其邁也宣傳他的政策文宣要打造高雄成為「台灣新世代的經濟首都」概念；將以人工智慧為核心的城市發展戰略讓高雄產業全面轉型，結合既有的工業基礎、人流、物流、金流、資訊流與技術匯聚。



管碧玲在路竹區民有攤販集中場拜訪基層。她說，基層會重新整合；縱使民進黨初選有競爭，也都是一場君子之爭，將持續一步一腳印走訪基層拚初選過關。



管碧玲告訴民眾，傳統市場是台灣的寶貝，如果將市場當做一塊塊的畫布，升級成國際級的觀光市場，必然可以加值並吸引人潮。她舉韓國水原市將公共廁所打造得很有特色為例讓觀光增色、加分。



立委林岱樺在內門區傾聽基層的聲音，第一站先參加旗山玉敕代天府吳府千歲前往內門南海紫竹寺的開光典禮，隨後與基層里長座談。



立委趙天麟才剛結束日本的請益之旅，中午返回高雄就忙著跑攤爭取支持。他說，經濟是他主打的政見牌，這次拜訪被譽為全日本最年輕、最會招商的福岡市長高島宗一郎，學習交流他的招商和拚經濟的方向與經驗，將做為推動高雄經濟發展的參考。



在劉世芳退出初選後，高雄政壇又盛傳可能還會有人退選。面對流言，4名參選人都說一定會領表登記。2018民進黨高雄市長提名初選，領表時間是1月15日到19日。1070113