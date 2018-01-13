雙北兒童捷運優惠 北市1/27前實施

（中央社記者梁珮綺、黃巧雯台北13日電）北市、新北市政府今年實施兒童搭乘捷運享6折、5折優惠，北市會在1月27日前實施。台北市長柯文哲今語帶不滿表示，5折會有計價問題，若新北市府與北捷談好，他沒意見。



設籍台北市的6至12歲兒童，確定在1月27日前享有搭乘捷運6折優惠，北市社會局昨天發函給新北市政府，評估雙北能否同步實施。



柯文哲今天上午出席107年台北市第一屆市長盃橄欖球聯賽，會後受訪時被問及相關議題，表示「這個就要抱怨！」語帶不滿的說，北市選擇6折、偶數折後是有理由的，像是5折優惠，25元車資打折後是12.5元，但現行沒有5毛，計價會有問題。



他說，新北市若要5折優惠，那就5折，不過，「之後兒童是要出12元還是13元，這就要大家講好。」認為補助的錢是台北捷運公司要向新北市政府收，只要雙方談好，他沒有意見。



柯文哲表示，因應學童搭捷運優惠，刷卡機的程式也要重新調整，如果雙北一致，自然較好操作。



另一方面， 新北市長朱立倫今天表示，對設籍新北市幼童、學生，仍希望給予5折優惠，希望技術上趕快克服，與台北市同步實施。



朱立倫今天出席台灣巨砲陳金鋒 《不求勝的英雄》公益贈書活動，談到台北市擬實施兒童搭乘捷運優惠時表示，「好像台北市已經決定1月27日開始實施」，上星期台北市捷運局長和北捷總經理也到新北市來，已表達希望同步實施。1070113