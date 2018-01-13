市府用心打造 蝸牛巷成台南市打卡新景點

在台南市政府有計畫的營造下，蝸牛巷已成當地最新打卡景點，巷內圍牆、門牌、庭園處處可見蝸牛圖騰，帶給造訪遊客不同驚喜。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月13日

（中央社記者張榮祥台南13日電）在台南市政府有計畫的營造下，蝸牛巷已成當地最新打卡景點，打開社群網站IG（Instagram），可看見遊客上傳蝸牛巷一帶的照片，更有新人選擇在此拍攝婚紗照，觀光潛力無窮。



蝸牛巷是作家葉石濤筆下的暱稱，這位已故的文學家曾住在這裡，地圖上標示地點是永福路二段81巷，其實蝸牛巷不是單指一個巷弄，而是穿插在台南市永福路、民生路及西門路間的的窄巷，原本乏人問津，但在台南市政府營造下，已成觀光的潛力股。



打開社群網站IG，穿插在台南市中西區永福路、民生路、西門路間的蝸牛巷，被稱為最新的打卡地點，有些住家的庭園、門牌也都有蝸牛的圖騰，漫步在幽靜的巷弄間，很難想像這裡是台南市鬧區的中心點。



台南市政府文化局長葉澤山今天表示，去年下半年才開始蝸牛巷的營造，地磚鋪設今年1月剛完成，文化局已祭出老房子的修繕補助，只要超過50年的房子，都可提出申請。



蝸牛巷的房子，以二戰後最多，但也有少數是清朝、日治時期興建，巷弄地磚刻有葉石濤的文學字句，訴說著巷弄的歷史和風情，居民對蝸牛巷的營造，抱有濃厚興趣，民宿、工作室開始出現，市府更鼓勵店家進駐。



即使在寒流發威的日子，蝸牛巷仍不乏尋幽探訪的遊客，還有新人在拍攝婚紗照，周遭建築、菜市場正陸續修復中；透過蝸牛巷，還能走訪台南鬧區的知名景點，包括林百貨、大井頭、赤崁樓等。1070113





穿插在台南市永福路、民生路及西門路間的的窄巷被稱作「蝸牛巷」，悠哉漫步其間，很難想像這裡是台南市鬧區的中心點，當地居民也掛上告示，提醒遊客輕聲細語，共同維護這份幽靜。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月13日

位於台南的「蝸牛巷」是已故作家葉石濤筆下的暱稱，葉石濤曾居住於此，地圖上標示地點是永福路2段81巷，其實蝸牛巷不是單指一個巷弄，而是穿插在台南市永福路、民生路及西門路間的的窄巷。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月13日

位於台南的「蝸牛巷」，是指穿插在台南市永福路、民生路及西門路間的的窄巷，巷內有些住家庭園、門牌都有蝸牛圖騰，漫步在幽靜的巷弄間，很難想像這裡是台南市鬧區的中心點。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月13日