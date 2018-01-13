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周錫瑋兒子完婚 蕭萬長朱立倫獻祝福

發稿時間：2018/01/13 20:25

最新更新：2018/01/13 21:54

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前台北縣長周錫瑋（中）的二兒子周弘禮13日完婚，前副總統蕭萬長（左）親自到場致意。（周錫瑋辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年1月13日前台北縣長周錫瑋（中）的二兒子周弘禮13日完婚，前副總統蕭萬長（左）親自到場致意。（周錫瑋辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年1月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）前台北縣長周錫瑋兒子周弘禮今天完婚，前副總統蕭萬長、新北市長朱立倫到場祝福，藍色喜帖內頁左邊為新人婚紗照，右邊為浪漫歐洲城堡的紙雕，也是今晚設計典雅的舞台主視覺。

周錫瑋的二兒子周弘禮今天完婚，新娘許芊蕙是他就讀政治大學時的學妹，進而相戀。後來，兩人一起到英國留學，前年訂婚，去年兩人回台灣。身材高大的周弘禮目前任職科技業。

許芊蕙在周弘禮的哥哥周玉禮經營的餐廳幫忙，也協助周錫瑋爭取黨內提名角逐下屆新北市長，在「新北市政策中心」幫忙。

穿著白婚紗的新娘在結婚進行曲中，由父親挽著手進入會場，交給新郎，兩人交換戒指。現場包括蕭萬長、朱立倫等都給予掌聲祝福。

許芊蕙透露，剛認識時周弘禮不告訴她，父親是誰，有次被問煩了，剛好兩人路過知名的同姓餃子館，周弘禮就騙說餃子館是父親開的，等周錫瑋從台北縣長任內卸任，才恍然大悟。

周錫瑋的妻子林珊珊今天身穿相當搶眼的細肩帶長紅禮服，也很亮眼。她對準媳婦相當滿意，兩人還會研究討論皮膚保養。她說，到韓國旅遊時，都靠獲得會計系與韓語系雙學位的許芊蕙帶路，才不錯過韓國美食。

林珊珊說，她更想要傳授「周家食譜」的秘訣給媳婦，這些都是傳承於周錫瑋的父親、已故前立委周書府的烹飪好手藝。

周錫瑋表示，給予新人祝福，孩子自然有其天地與發展。周錫瑋育有兩子，小名稱「小寶、小貝」，他說，夫妻對孩子的教育都採包容與開放的態度，因不把公事帶回家，每天進門時總是微笑以對，還會與兩個兒子抱抱。

喜宴今天晚上在台北市東區一家餐廳舉行，周錫瑋僅低調以朋友身分邀請蕭萬長，及台北縣長任內的施政團隊、新北市副市長李四川。市長朱立倫後來獲悉，主動透過Line致意，周錫瑋趕緊補發喜帖邀請。1070113

前台北縣長周錫瑋（左2）的兒子周弘禮13日完婚，前新北市長朱立倫（左）親自到場獻上祝福。（周錫瑋辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年1月13日前台北縣長周錫瑋（左2）的兒子周弘禮13日完婚，前新北市長朱立倫（左）親自到場獻上祝福。（周錫瑋辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年1月13日
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