柯文哲視察健康公宅 最關心有沒有網路

位於台北市松山區健康路的健康公共住宅完工，台北市長柯文哲（前）14日上午前往公宅視察。中央社記者張皓安攝 107年1月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）位於松山區的健康公宅開放申請，台北市長柯文哲今天上午前往視察，笑說對硬體部分相當滿意，不過，軟體應該要再精進，尤其是網路系統，「年輕人沒有網路，大概活不下去」。



柯文哲視察後，接受訪問時說，政府角色要慢慢轉為服務業，未來不能只提供「空殼子」公宅，可以增加有線電視、熱水器等選項，載明價格後讓民眾選擇，而所有一切全部要E化，讓民眾只要上網，對於公宅設施更一目了然。



不過，申請健康公宅資格中，保留30%戶數供設籍松山區滿1年以上民眾承租，並以加籤方式增加在地里民中籤率，而未設籍但在台北市就學就業者，僅有5%。



對此，柯文哲說，「這叫有利可圖」，因當地居民不見得喜歡公宅，所以採用鼓勵方式，減少當地居民對公宅的反抗程度。



他也坦言，當台北市公宅逐漸落成，逼近2萬戶時，現今很多面臨的問題都會較簡單，政府會一步一步往前進，並建立一個滾動式改進政策，逐步蒐集意見、修正。



健康公宅基地位於健康路285號附近，鄰近捷運南京三民站，共有507戶，其中，177戶提供特殊情形及身分民眾，152戶提供設籍在地區里民，118戶提供台北市民，25戶提供台北市就學就業民眾，35戶提供青年創新回饋戶承租。



房型與房租部分，有一房型360戶、二房型100戶、三房型47戶。一房型13坪月租金為新台幣1萬400元、17坪1萬3600元；二房型23坪租金1萬8500元、28坪2萬2400元；三房型31坪2萬4900元、34坪2萬7200元，租金包含管理費。1070114





台北市長柯文哲14日視察位於松山區健康路的健康公共住宅，參觀住宅格局。中央社記者張皓安攝 107年1月14日

位於松山區的健康公共住宅開放申請，共計507戶，其中177戶提供特殊情形及身分民眾，152戶提供設籍在地區里民，118戶提供台北市民，25戶提供台北市就學就業民眾，35戶提供青年創新回饋戶承租。中央社記者張皓安攝 107年1月14日