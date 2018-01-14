接手照護大象阿里 新保育員戒慎不敢冒犯

高雄壽山動物園的大象阿里，是壽山動物園的「鎮園之寶」，至今仍很依賴長年照顧牠的保育員「阿里爸爸」張永興。中央社記者王淑芬攝 107年1月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）「沒有吃的牠不會理我」，已經協助照護壽山動物園大象阿里3年多，新手保育員白博元今天講到與阿里互動，還是感慨，畢竟阿里對「阿里爸爸」很依賴，他接手照護也不敢冒犯。



高雄壽山動物園大象阿里已經44歲，負責照護牠的「阿里爸爸」張永興明年即將退休，園方了解照護阿里的工作不是可以輕易被取代，所以3年多前就培養人員照護，慢慢接手，降低阿里對張永興的依賴度。



3年多來，阿里已經了解到張永興如果休假，白博元是照顧牠的人。不過談到互動，白博元說，阿里對他仍有戒心，要清理象舍，還是要做區隔，餵養也是隔著柵欄，「如果我動作冒犯，會有生命危險」。



「阿里、水果來了」，阿里走近欄杆，白博元將一顆顆芭樂、番茄丟進牠的嘴裡，只見阿里捲起長長的鼻子，一個個的送進嘴裡。此時的白博元與阿里有親近的接觸，白博元還能摸摸阿里的鼻子和臉。





高雄壽山動物園的大象阿里，對擅闖象舍或陌生保育員容易產生敵意，經常怒擲石塊或大便，象舍牆壁一坨坨都是阿里的傑作。中央社記者王淑芬攝 107年1月14日

白博元感嘆，「沒有吃的牠不會理我的」。他說，剛開始學著照護阿里時，阿里有很強的戒心和敵意，「牠用鼻子捲起石塊、大便扔我」，白博元只能閃躲阿里的攻擊。



不過，只要「阿里爸爸」在場，阿里被喝斥制止，牠都懂，也不敢再扔石塊和大便。



壽山動物園管理中心主任莊絢智表示，張永興照護阿里39年，人與大象的互動建立了很深的互信，當時阿里才5歲，張永興也只有23歲。



張永興即將退休，園方開始擔心起國外有象伕離開，大象憂鬱拒食而死的情形。園方3年多前安排白博元接手，希望阿里和白博元有更多的磨合互動。



「阿里年紀不小，還是很有個性」，莊絢智指著象舍外的大面牆說，牠生氣或產生敵意時就怒擲大便，牆上一坨坨都是牠的傑作，遊客觀賞區步道上也可見阿里怒擲的大便。



莊絢智說，擔心阿里膝關節骨質疏鬆，近年餵食營養食品，也控制飲食的熱量和糖分，希望牠長命百歲，繼續成為壽山動物園鎮園之寶。1070114



