/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍

天氣回暖也別輕忽流感 預防流感請你跟著這樣做

>rss

八旬街友社區躲寒流 桃園警安置度冬夜

發稿時間：2018/01/14 13:24

最新更新：2018/01/14 14:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市龜山警分局員警13日晚間發現一名近80歲街友（左），隨即將老翁帶回派出所，並提供暖暖包、食物等讓老翁暖身。（桃園市政府龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月14日桃園市龜山警分局員警13日晚間發現一名近80歲街友（左），隨即將老翁帶回派出所，並提供暖暖包、食物等讓老翁暖身。（桃園市政府龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市龜山警分局員警發現一名年近80歲街友因為低溫而躲在社區大樓會客室，除緊急將他帶回派出所度過寒夜，今天一早也聯繫桃園市社會局，將他送往老人之家安置。

桃園市政府龜山警分局大埔派出所所長吳明彰今天受訪表示，昨晚與員警在機場捷運A7體育大學站執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指出，社區洽公區有街友逗留不願離去，員警到場發現，一名年長街友因受不了低溫，瑟縮在牆角不停顫抖，員警上前關心後先提供老翁暖暖包，並將他帶回派出所安置。

吳明彰表示，由於老翁身上沒有任何證件，警方透過人臉辨識系統發現，年近80歲的杜姓老翁設籍在新北市，沒有結婚也無子嗣，沒有工作的他只能四處流浪以街頭為家。

吳明彰指出，員警遞上薑茶為老翁暖身，並提供棉被、電暖爐讓他可以先休息保暖，等到白天立即聯繫桃園市社會局，將老翁安置在老人之家，讓他可以獲得妥善的照顧，免受外面風寒。1070114

桃園市龜山警分局員警13日晚間發現一名近80歲街友（中），因低溫躲在社區大樓會客室，警方緊急將他帶回派出所，也聯繫社會局，將他送往老人之家安置。（桃園市政府龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月14日桃園市龜山警分局員警13日晚間發現一名近80歲街友（中），因低溫躲在社區大樓會客室，警方緊急將他帶回派出所，也聯繫社會局，將他送往老人之家安置。（桃園市政府龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月14日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP