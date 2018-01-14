八旬街友社區躲寒流 桃園警安置度冬夜

桃園市龜山警分局員警13日晚間發現一名近80歲街友（左），隨即將老翁帶回派出所，並提供暖暖包、食物等讓老翁暖身。（桃園市政府龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市龜山警分局員警發現一名年近80歲街友因為低溫而躲在社區大樓會客室，除緊急將他帶回派出所度過寒夜，今天一早也聯繫桃園市社會局，將他送往老人之家安置。



桃園市政府龜山警分局大埔派出所所長吳明彰今天受訪表示，昨晚與員警在機場捷運A7體育大學站執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指出，社區洽公區有街友逗留不願離去，員警到場發現，一名年長街友因受不了低溫，瑟縮在牆角不停顫抖，員警上前關心後先提供老翁暖暖包，並將他帶回派出所安置。



吳明彰表示，由於老翁身上沒有任何證件，警方透過人臉辨識系統發現，年近80歲的杜姓老翁設籍在新北市，沒有結婚也無子嗣，沒有工作的他只能四處流浪以街頭為家。



吳明彰指出，員警遞上薑茶為老翁暖身，並提供棉被、電暖爐讓他可以先休息保暖，等到白天立即聯繫桃園市社會局，將老翁安置在老人之家，讓他可以獲得妥善的照顧，免受外面風寒。1070114



