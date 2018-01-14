金門馬拉松 海龍蛙兵吸睛

2018金門馬拉松競賽組賽事14日在國立金門大學登場，除了國內外選手，最吸睛的就屬金門防衛指揮部海龍蛙兵，他們整齊劃一的步伐和雄壯威武的氣勢，振奮人心。中央社記者黃慧敏攝 107年1月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）「看我們的隊伍，雄壯威武」，2018金門馬拉松競賽組賽事今天在國立金門大學登場，除了國內外選手，最吸睛的就屬金防部海龍蛙兵，他們整齊劃一的步伐和高昂士氣，振奮人心。



2018金門國際馬拉松邁入第11年，金防部今天有330多位官兵自發性組成隊伍，包括20多名戰力堅強的兩棲營儲訓隊員，以及30名女官組隊參賽，成為所有參賽選手的焦點。



尤其20名海龍蛙兵高舉中華民國國旗和海龍旗幟，雄壯威武的氣勢，更是引人側目。蛙兵賣力高喊「舉起你的左手、舉起你的右手」「看我們的紅短褲，時尚時尚最時尚…」邊答數、喊口號往前邁步，士氣高昂，民眾、選手紛紛拿起手機，搶拍這難得的畫面。



此外，兩棲蛙兵的戰舞，更是今年金門馬拉松主舞台的亮點，民眾和選手驚豔不已。



賽期2天的金門馬拉松也在下午落幕，肯亞選手卡密堤（Samuel Mungara Kamiti）以2小時17分32秒成績，不但拿下第一，也打破自己在2014年創下的大會紀錄2小時17分鐘44秒。



卡密堤賽後說，很開心這次可以破大會紀錄，希望明年可以再次回來挑戰自己所創下的紀錄。



全馬女子組冠軍同樣是來自肯亞的奇柏特（Teclah Chebt），成績2小時52分19秒。



地主金門子弟李易勳以2小時41分43秒完賽，拿下國內男子組全馬冠軍；來自台南的何慶燕則是以3小時02分31秒拿下國內女子組全馬冠軍。



上屆半馬女子組冠軍，有「玉兔女神」之稱的游雅君，今年以1小時22分05秒成功創下4連霸，同時也是個人在金門馬拉松賽事的第5座冠軍。1070114



