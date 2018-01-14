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探索梅山汗路文化 前進太平雲梯

發稿時間：2018/01/14 15:58

最新更新：2018/01/14 17:56

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嘉義縣政府14日舉辦「2018梅山汗路文化觀光祭—大嘉義騎跑」，活動包含自行車、馬拉松及挑扁擔路跑，讓參賽者體驗梅山三十六彎的蜿蜒，欣賞沿途風光美景。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月14日嘉義縣政府14日舉辦「2018梅山汗路文化觀光祭—大嘉義騎跑」，活動包含自行車、馬拉松及挑扁擔路跑，讓參賽者體驗梅山三十六彎的蜿蜒，欣賞沿途風光美景。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月14日

（中央社記者葉子綱嘉義縣14日電）從平原前進太平雲梯，嘉義縣政府今天帶引民眾，探索汗路文化，體驗梅山三十六彎的蜿蜒，欣賞沿途風光美景，迎接即將到來的2018台灣燈會在嘉義。

嘉義縣政府舉辦「2018梅山汗路文化觀光祭—大嘉義騎跑」，副縣長吳芳銘及地方各界，帶引來自全台各地的自行車騎士與馬拉松路跑賽者，一起體驗梅山的風景名勝。

吳芳銘指出，首度舉辦「大嘉義騎跑」，包含80公里的自行車、全馬（42公里）及超半馬（26公里）的馬拉松及挑扁擔路跑，許多參賽者都說，路跑騎向太平雲梯，體驗著名的梅山三十六彎，挑戰自我極限，真的是獨一無二。

吳芳銘說，以梅山在地「汗路文化」為元素，透過運動行銷地方特色景點與產業，包括太平雲梯、太平老街、梅山公園、竹崎親水公園及特產茶葉、梅子、薑片與椪柑等，親近嘉義山林之美與特產風味。

吳芳銘同時歡迎遊客，「2018台灣燈會在嘉義」，從故宮南院的平原到太平雲梯的山林，歡迎「來汗路尋梅騎跑趣，賞遊燈會隆抵『嘉』」。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，今年梅山汗路文化觀光祭是全年度活動，結合嘉義縣在地人文與自然生態，呈現山區到平原的觀光與產業亮點，今年3月至年底還有紫藤花、賞螢季、找茶趣等特色活動，相關訊息歡迎上嘉義縣文化觀光局、嘉義梅山汗路文化觀光祭網站查詢。

梅山鄉長劉宏文說，梅山是山地出入平原的必經之地，相傳在200多年前，因為路途遙遠，商旅或居民會用扁擔挑著農產銷售或生活必需品，走在石頭小路上，汗滴腳下土石，被稱為「汗路」，成為梅山特有文化，時至今日，結合休閒、觀光、運動與產業，邀民眾體驗現代「汗路」。1070114

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