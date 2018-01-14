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海天佛剎寒冬送暖 助澎湖弱勢戶過好年

發稿時間：2018/01/14 17:00

最新更新：2018/01/14 19:23

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佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦的寒冬送暖活動，14日在佛光山海天佛剎舉行，澎湖縣議會議長劉陳昭玲（右）、副議長陳雙全（左）等人與會，並分送民生物資、福田金與水果等給弱勢的福田戶。中央社　107年1月14日佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦的寒冬送暖活動，14日在佛光山海天佛剎舉行，澎湖縣議會議長劉陳昭玲（右）、副議長陳雙全（左）等人與會，並分送民生物資、福田金與水果等給弱勢的福田戶。中央社　107年1月14日

（中央社澎湖縣14日電）佛光山海天佛剎寒冬送暖活動，今天分送民生物資與福田金給弱勢的福田戶，同時轉贈星雲法師的墨寶「忠義傳家」春聯。澎湖縣議會也致贈象徵「平安」的蘋果禮盒，讓弱勢民眾過好年。

由佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦寒冬送暖活動，今天在佛光山海天佛剎舉行，由住持滿舟法師與慈悲基金會董事長依來法師主持，包括議長劉陳昭玲、副議長陳雙全等人都與會，並一一分送給50戶弱勢的民眾民生物品、福田金與水果等。

滿舟法師表示，佛光山海天佛剎與慈悲基金會寒冬送暖活動，今年第3年跨海來澎湖辦理，透過各志工在社區訪視有50戶關懷弱勢民眾，在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖，分贈民生用品與福田金等，讓弱勢戶和獨居老人也能過好年，祈一年比一年更好。1070114

佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦的寒冬送暖活動，14日在佛光山海天佛剎舉行，現場除分送民生物品、福田金與水果，也提供義剪，讓弱勢民眾在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖。中央社　107年1月14日佛光山慈悲基金會與海天佛剎聯合舉辦的寒冬送暖活動，14日在佛光山海天佛剎舉行，現場除分送民生物品、福田金與水果，也提供義剪，讓弱勢民眾在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖。中央社　107年1月14日
佛光山慈悲基金會與海天佛剎14日聯合舉辦寒冬送暖活動，分送給弱勢民眾福田金和民生物資等，並轉贈星雲法師的墨寶「忠義傳家」春聯，讓弱勢戶平安過好年。中央社　107年1月14日佛光山慈悲基金會與海天佛剎14日聯合舉辦寒冬送暖活動，分送給弱勢民眾福田金和民生物資等，並轉贈星雲法師的墨寶「忠義傳家」春聯，讓弱勢戶平安過好年。中央社　107年1月14日
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