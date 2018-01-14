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民進黨新北黨部建議市長選舉徵召院長級人選

發稿時間：2018/01/14 21:59

最新更新：2018/01/14 21:59

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（中央社記者王鴻國新北14日電）民進黨新北市黨部執委會日前決議建請中央徵召「高知名度」、「有行政經驗」、「院長級」的候選人；符合資格的人選包括賴清德、游錫堃與蘇貞昌等3人，其中期盼賴參選的聲音較大。

市黨部執委會12日開會討論市長人選、各選區議員的席次及里長提名辦法，會中執委無異議通過決議，建請黨中央徵召「高知名度」、「有行政經驗」、「院長級」的候選人，使得外界解讀行政院長賴清德及前行政院長蘇貞昌及游錫堃都成了黨部建議徵召參選的對象。

黨部執行長李建興表示，這不是任何個人可以主導的決議，而是執評委、黨部選對會及各選區議員的共識決，更不可能是為特定人所量身訂作。

他表示，以黨部選對會成員來看，除了主委、評召及3個市議會民進黨團幹部外，還包括本屆立委選舉12個立委選區競選總部總幹事，大家都各有主張，但難得為了勝選，大家都有一致的共識及期盼。

他表示，目前各界對這項決議的可能適用人選是各自解讀，當天開會過程也確實各有力挺賴、蘇、游的不同聲音，其中以期盼賴清德參選的聲音比較多，但此案絕對沒有預設立場或人選，主要是提供黨中央參考。

此外，新北市黨部執委會也討論各選區議員席次的建議名額，新北市議會共有66席次，黨部建請黨中央提名36席次，希望在市長提名人的帶動下，有機會贏得議會過半的席次。1070114

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