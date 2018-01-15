/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

商品銷中國要標地區 經濟部：烏龍報導

發稿時間：2018/01/15 19:28

最新更新：2018/01/15 20:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
經濟部國際貿易局副局長徐大衛接受中央社記者訪問表示，台灣產品出口都需要依法規標示產地，只有中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造這三種標示可以出關。（中央社檔案照片）經濟部國際貿易局副局長徐大衛接受中央社記者訪問表示，台灣產品出口都需要依法規標示產地，只有中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造這三種標示可以出關。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博陽、黃雅娟台北15日電）自由時報報導有商家抱怨近期銷中國的茶葉要標示「台灣地區」。經濟部今天回應是「烏龍報導」；南投縣農會總幹事曾明瑞也說，不了解產地標示要改印這件事。

經濟部國際貿易局副局長徐大衛接受中央社記者訪問表示，台灣產品出口都需要依法規標示產地，只有中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造這三種標示可以出關。

義格實業有限公司去年6月因為未依法規標示產地，而被台灣海關擋下，後來修正後就順利出關到中國大陸，並沒有受到阻攔。徐大衛認為，過了6個多月被挖出這件事，是媒體誤會的「烏龍報導」。

至於南投茶葉類似事件已發生過好幾次，由於中國大陸海關的不同關務人員有不同的看法，包括陸委會、財政部及國貿局都會協助溝通處理。但一定要依台灣法規標示，不然連出口都會有問題。

根據貨品輸出管理辦法第21條規定，輸出貨品在我國產製者，應標示中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造，或以同義的外文標示。

彰化縣企業拓銷聯合協會理事長、義格實業有限公司董事長呂明炎說，對於產地標示，中國大陸方面本來不大嚴格重視，標示「台灣」沒問題；但前陣子開始，中國大陸客戶因官方審驗單位要求，要求標示「台灣地區」；但若產地標示「台灣地區」，卻又無法出口。

呂明炎說，目前廠商面臨進退不得情形，「不知道該怎麼辦？」希望政府協助。不過，針對陸方要求產地標示「台灣地區」，彰化縣企業拓銷聯合協會回應，目前尚無廠商會員的貨品被中國大陸海關銷毀，媒體報導錯誤。

南投縣出產的茶葉，包裝盒產地標示通常打印「台灣南投」或「台灣某某鄉」，如「台灣鹿谷」。南投縣農會總幹事曾明瑞說，完整包裝的外銷包裝茶，外銷包裝通常與內銷包裝不同，以符合當地國家產品檢驗、食品標示、語言文字等審驗規範。

曾明瑞說，南投縣農會出品的包裝茶，產地標示「台灣南投」，前幾天才出貨「十三巡茶」、「八方巡茶」等茶葉產品到中國大陸山東省、河北省，「完全沒有問題」，因此不了解產地標示是否要改印「台灣區」或「台灣地區」這件事。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台灣中國出口
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP