派出所舊址變公園增警察意象 寓教於樂

位於台北市敦化南路一段236巷內的敦仁公園，為大安警分局敦化南路派出所前身，公園處將警徽、情境等警察意象融入公園，並設置結合爬繩、溜滑梯等設施的地景沙坑，讓孩童玩遊戲時也能了解基地的故事。（台北市公園處提供）中央社記者游凱翔傳真 107年1月16日

（中央社記者游凱翔台北16日電）位於台北市敦化南路一段236巷內的敦仁公園，為大安警分局敦化南路派出所前身，為符合當地特色，公園處將警徽、情境等警察意象融入公園，讓孩童玩遊戲時也能了解基地的故事。



針對民眾提出，不少公園內的遊戲場皆為「罐頭式」的塑膠遊具，導致無論座落在何處的公園均顯得毫無特色，台北市工務局公園處近年致力推廣特色遊戲場，試圖讓公園走出一條不一樣的路。



位於敦化南路一段236巷內的敦仁公園，為敦化南路派出所前身，民國105年搬遷後，由公園處負責開闢成地區公園，並將警徽、色彩、情境、故事等警察意象融入，不僅能讓孩童玩起角色扮演遊戲，也能訴說公園基地的過往，寓教於樂。



公園處工務科長洪鳳琴表示，這座遊戲場內有一座地景沙坑，並結合攀岩、爬繩、溜滑梯、階梯、小砂坑、跳樁等多樣設施，讓孩童透過攀爬、翻滾、奔跑、跳躍等活動體驗，從中學習平衡、手腦協調等能力。1070116



