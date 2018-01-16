萬丹紅豆價格兩樣情 安全紅豆價格好

屏東萬丹紅豆契作農陳明順（右）不但生產產銷履歷紅豆，而且不用落葉劑，讓紅豆自然熟成，農糧署南區分署長姚志旺（中）親自造訪肯定。（農糧署南區分署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月16日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東萬丹紅豆去年受進口紅豆衝擊，價格低迷，今年的價格更低，但是有部分農民在農糧署協助下，種植產銷履歷紅豆，契作價格比一般紅豆多約1/3，讓今年萬丹紅豆農心情呈兩極。



萬丹紅豆面積約1500公頃，去年萬丹農會向農民收購180公頃的紅豆，受到進口紅豆的衝擊滯銷，為了銷售紅豆，農會總幹事張枝烈自製影片在網路上賣紅豆，也請政府重視進口紅豆對本土紅豆的衝擊，去年滯銷的紅豆還沒有完全銷售完，今年萬丹紅豆採收期受到日前下雨影響延期且產量減少，但價格不但沒有提升反而下滑。



萬丹農會表示，目前萬丹紅豆盤商收購價1台斤約新台幣36元至38元，農會與契作農民的收購價1台斤44元，萬丹陳姓農民表示，前幾天下雨搶收，加上政府禁用巴拉刈，鼓勵使用氯酸納落葉劑，導致收成時間增加一個星期，才讓收購大盤商有機會壓低價格。



然而，今年萬丹鄉有約20名農民近20公頃的紅豆田，卻賣到1台斤60元的高價，他們是經由農糧署南區分署長姚志旺的引介，與神農獎得主林清源契作，種植有產銷履歷的紅豆。



姚志旺表示，林清源在東港和萬丹契作紅豆面積有120公頃，生產有產銷履歷紅豆，生產的紅豆交給全聯及其他企業，最低保證價格60元，如果一般紅豆收購價高於60元，那麼林清源與紅豆農的契作價再加10元。



姚志旺表示，消費者食安意識提高，要與進口紅豆區隔，台灣本土紅豆必須生產高品質有產銷履歷的紅豆，因此，政府鼓勵農民生產有產銷履歷的安全紅豆，如果農民願意不使用落葉劑，政府每公頃補助1萬元。



契作農陳明順不但生產產銷履歷紅豆，而且不用落葉劑，讓紅豆自然熟成，他說，不少老農不願意響應生產履歷及不用落葉劑，是因為不用落葉劑會延後20天到1個月收成，且擔心收成量低，但是他今年收成下來，每分地的產量並沒有減少，而且，北部人很喜歡萬丹紅豆，今年他除了交契作外，透過台北親戚團購的價格，1台斤賣到100元。



鼓勵社區20名農民與林清源契作的施建民表示，今年他們是第一年契作，大家一甲地紅豆比以往多賣了10多萬元，「小孩的註冊費都有了，不必再辦助學貸款。」1070116



