/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓健康公宅夏威夷空中巴士
>rss

成功嶺營區新兵減少 商店聚落逐漸落沒

發稿時間：2018/01/16 18:52

最新更新：2018/01/16 19:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
徵兵制今年走入歷史，台中成功嶺營區2號門聯外道路過去曾有軍用品街稱號，但隨著新兵減少，目前僅剩2家仍在經營。中央社記者蘇木春攝　107年1月16日徵兵制今年走入歷史，台中成功嶺營區2號門聯外道路過去曾有軍用品街稱號，但隨著新兵減少，目前僅剩2家仍在經營。中央社記者蘇木春攝　107年1月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）今年徵兵制將走入歷史，台中成功嶺營區2號門聯外道路，過去曾有軍用品街稱號，隨著新兵減少已僅剩2家經營，業者表示，徵兵制取消影響不大，因新兵已少到過去想像不到的地步。

今年起民國83年後出生的役男，將由傳統1年的義務役，改服4個月的軍事訓練役，陸軍台中成功嶺營區過去是重要新訓中心，曾為大專集訓場地，走過全盛時期，未來改為募兵制人數將大幅減少。

成功嶺營區二號門聯外道路成功東路，過去是陸軍新兵出入的重要哨口，當地的成功社區過去也是眷村，成功東路上最興盛時期有超過10家軍用品店、冰店與小吃店聚集。

隨著訓練新兵逐年減少、營區改變聯外路線，二號門出入的官兵逐年減少，靠士兵為主要收入的軍用品店與商店，也一家家跟著歇業。

陳姓軍用品業者，民國72年就到當地開店，見證成功東路的興衰歷史，他表示，以前只要新兵放假、收假，店裡總是擠滿人，毛巾、襪子熱賣補貨都來不及，這幾年一天有一個客人就算不錯。

另名黃姓軍用品業者說，徵兵制取消其實影響不大「因為現在新兵已經少到過去想像不到的地步」，政府政策一直在變，他們也只能不變應萬變。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP