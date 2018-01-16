成功嶺營區新兵減少 商店聚落逐漸落沒

徵兵制今年走入歷史，台中成功嶺營區2號門聯外道路過去曾有軍用品街稱號，但隨著新兵減少，目前僅剩2家仍在經營。中央社記者蘇木春攝 107年1月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）今年徵兵制將走入歷史，台中成功嶺營區2號門聯外道路，過去曾有軍用品街稱號，隨著新兵減少已僅剩2家經營，業者表示，徵兵制取消影響不大，因新兵已少到過去想像不到的地步。



今年起民國83年後出生的役男，將由傳統1年的義務役，改服4個月的軍事訓練役，陸軍台中成功嶺營區過去是重要新訓中心，曾為大專集訓場地，走過全盛時期，未來改為募兵制人數將大幅減少。



成功嶺營區二號門聯外道路成功東路，過去是陸軍新兵出入的重要哨口，當地的成功社區過去也是眷村，成功東路上最興盛時期有超過10家軍用品店、冰店與小吃店聚集。



隨著訓練新兵逐年減少、營區改變聯外路線，二號門出入的官兵逐年減少，靠士兵為主要收入的軍用品店與商店，也一家家跟著歇業。



陳姓軍用品業者，民國72年就到當地開店，見證成功東路的興衰歷史，他表示，以前只要新兵放假、收假，店裡總是擠滿人，毛巾、襪子熱賣補貨都來不及，這幾年一天有一個客人就算不錯。



另名黃姓軍用品業者說，徵兵制取消其實影響不大「因為現在新兵已經少到過去想像不到的地步」，政府政策一直在變，他們也只能不變應萬變。1070116