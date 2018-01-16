農業地被誤植保護區 52年後終解禁開發

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）52年前，約100公頃的宜蘭羅東農業用地被誤植為保護區，阻礙發展。經縣府多年努力，內政部都市計畫委員會今天終於通過變更，未來這片土地將解禁，其中將規劃治水網路。



宜蘭縣政府建設處長林國民傍晚受訪時說，民國55年發布的羅東都市計畫說明書內，曾將計畫區內面積約100公頃的農業用地誤植為「保護區」，造成羅東都市計畫的推動陷入難解之境，後經縣府逐一檢視歷年資料，證實為誤植後，去年12月行政院長賴清德到宜蘭舉辦鄉鎮座談時，宜蘭縣代理縣長陳金德就當面力爭民國93年縣府委託規劃的「變更羅東都市計畫案」，為羅東的都市計畫發展請命。



林國民表示，經縣府之後數度北上與內政部溝通，並親邀相關委員到現場現勘，期間歷經小組、大會審議，內政部都市計畫委員會今天終於審議通過「變更羅東都市計畫案」，將「保護區」訂正為「農業區」，並附帶同意部分土地變更為「公共設施用地」及「住宅區」，總計面積為105.0644公頃。



林國民說，因羅東市區現有排水系統容量不足，每逢大雨即造成市區淹水，損害人民生命財產。為減緩羅東市區水患，解禁後這片105.0644公頃土地其中50%將規劃治水網路與公共設施，將羅東地區治水標準提升為50年保護標準。此外，40%土地將讓過去地主領回使用開發，剩下10%土地做為未來相關補償處分。



他表示，這件規劃案總經費約需新台幣50億元，最快明年動工，預計耗時4年完成。



陳金德表示，保護區的解編作業繁雜沉重，所幸經縣府積極解釋及努力，如今終於完成訂正，也對當地民眾有所交代。這項計畫完成後，除了可解決羅東治水問題，也保障民眾的權益，同時兼顧大羅東的發展。1070116