陳思宇訪北市議會 陳建銘：做不好會追究

新任台北市觀傳局長陳思宇（左）17日走馬上任，隨即赴市議會拜訪，吸引不少媒體關注陳思宇和父親、台灣團結聯盟籍市議員陳建銘（右）的互動。中央社記者劉建邦攝 107年1月17日

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市觀傳局長陳思宇今上任，並赴北市議會拜訪，外界關注和父親市議員陳建銘互動，兩人見面時，陳思宇客套遞名片說，希望議員針對市政提供建議，陳建銘回應，做不好會追究。



台北市政府16日公布觀光傳播局長職位，由副發言人陳思宇接任，並在17日上任；陳思宇父親是台聯黨籍市議員陳建銘，陳思宇去年5月接任台北市政府副發言人一職，上任時間約8個多月。



陳思宇今天下午到北市議會拜訪議員，外界關注和父親陳建銘互動，兩人在陳建銘辦公室會面時，陳思宇客套遞上名片並說，希望議員對市政議題多給建議。



陳建銘說，只要局長有做不好或做錯，絕對追究到底，並告知陳思宇要好自為之，也希望觀傳局未來業務不是只辦活動，應該發展觀光，才能活絡台北經濟，之後會持續要求觀傳局。



陳思宇表示，外界期待看到父女兩人在議會交鋒，希望議員好好準備功課，能在4月開議時在議場內討論市政；陳建銘回應，應該做好功課的是局長。



陳建銘認為，陳思宇籌備活動很內行，特別是人與人之間互動，對她有信心，但接任局長會是很大挑戰，特別是處理公共活動部分，應該要顧及各方意見。



至於陳思宇未來是否可能參選立委，陳建銘沒把話說死，只提到，若不能做好現在的工作，就不要想以後能做什麼事情。1070117