中正國中音樂班畢業生 挑戰鋼琴16手聯彈

屏東中正國中音樂班畢業生20日將在屏東演藝廳舉辦畢業成果展，8名學生將挑戰16手聯彈，圖為學生練習團隊合作。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東中正國中第32屆音樂班畢業生20日將在屏東演藝廳舉辦畢業成果展，8名學生挑戰16手聯彈，這是高屏地區首次的國中生16手鋼琴聯彈表演。



16手聯彈的發想來自於畢業班學生林微珊，林微珊表示，她的母親是鋼琴老師，母親的鋼琴老師廖珮如為了訓練學生聯彈的默契及協調性，在2012年創作了這首8人16手聯彈的曲子，這首曲子只有成人發表過一次。



林微珊向導師翁瑞霙提起有這樣一首曲子後，翁瑞霙覺得不錯，於是挑選8名學生練習，並準備在畢業成果展中發表，翁瑞霙表示，這首16手鋼琴聯彈曲的曲名是「美女幻想曲」，曲風比較現代，學生一開始練習時抓不到曲子的精髓，經常會吵架，如「妳打到我了」、「妳退一點」、「妳的大小聲沒有控制好」等。



翁瑞霙說，鋼琴黑白鍵一共有88個鍵，80根手指頭要能把這首曲子彈好，學生的協調度和默契要相當好，練了一個月後，學生之間已建立默契。



8名學生今天在音樂教室聯彈讓記者採訪，6名學生坐在鋼琴前，鍵盤兩旁各站一名學生，16隻手滿佈琴鍵，還有橫空交叉架疊，擠在一起的手最後讓曲子和諧呈現，學生說「成果展前，我們還要再加油」。



學生黃宜萱及林微珊說，這首曲子最困難的是大家的手會打架，位置又很小，很擠，必須要跟其他人協調，例如「妳彈到這裡，手就馬上跳開」等，默契和協調很重要。翁瑞霙表示，這首聯彈曲將在20日下半場一開場以隱藏版表演，不在曲目內。1070117





屏東中正國中音樂班8名學生挑戰16手聯彈，將在畢業成果展中發表，80根手指頭彈88個琴鍵，高度挑戰學生的默契。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月17日