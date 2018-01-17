心疼山上學童受凍 暖警送冬衣給學校

屏東縣里港警分局德文派出所的警務員林成財（後排左2）自掏腰包買了100件保暖冬衣，送給地磨兒民族實驗小學的小朋友。（里港警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）去年12月才剛調任到屏東三地門鄉德文派出所的警務員林成財，看到德文山上的國小學童在寒冬中衣著單薄，凍得發抖，自掏腰包買了100件保暖冬衣，送給地磨兒民族實驗小學。



德文分校海拔800多公尺，林成財說，看到地磨兒學校的學童在這波寒流中，頂著刺骨寒風行走在山路上，有些家境清寒的學童衣著單薄，有人還凍得直發抖，真的是於心不忍，剛好有親友在製造冬衣，他於是自掏腰包買了100件刷毛保暖衣送給地磨兒國小。



林成財表示，「這真的沒有什麼，錢不是問題，因剛好有親友在做成衣，衣服除了保暖外，也能當運動衣穿，盼藉此拋磚引玉，讓更多人關注偏鄉的孩子」。



地磨兒國小教導主任陳慶林表示，地磨兒本校和德文分校國小學童共150人，保暖冬衣將分發給有需要的學童，學校也有提供愛心外套給學生穿。



林成財從警25年，他表示，每派駐一個地方就會透過里長了解轄區的弱勢人口，不時探訪，如果有需要協助，他會透過社會資源幫忙，有時也會自掏腰包，過去曾買過米和奶粉送給急需的民眾。1070117