備戰燃油不停供 洞窟揭日軍煉油秘境

位於高雄半屏山南側一處深邃、寬敞的洞窟隧道，有著透涼的舒爽，如果沒有解說，很難想像74年前這裡是日治時期的洞窟燃油工廠。中央社記者董俊志攝 107年1月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）深邃、寬敞的洞窟隧道，有著透涼的舒爽，如果沒有解說，很難想像74年前這裡是日治時期的洞窟燃油工廠，數十年的塵封，直到近來文史工作者踩勘才曝了光。



洞窟燃油廠位在半屏山南側，台鐵左營站前面邊坡上，隱沒在大片的樹林裡，就地質而言和壽山一脈相連，高雄市舊城文化協會理事長郭吉清今天引領媒體走踏，並解說洞窟的歷史源起。



從蔓蔓草叢中找到約一人高的洞口，進入洞窟，豁然開朗，迎面感受到的是一股涼意，寬6米、高6米的洞穴，郭吉清說，每條隧道有60米長，從史料上得知洞窟工廠有10條，不過其中一條在興建高鐵左營站聯外道路時遭損毀，目前尚存9條。



一條條寬敞隧道於日軍戰敗引揚返回日本後，由國民政府接管，任由雜草落葉遮蔽，隧道湮沒在歷史的洪流中，無人聞問。



他說，在國家檔案資料中記載這裡是「洞窟工廠」。



他表示，太平戰爭期間，第六燃油工廠（高雄煉油廠前身）被盟車炸損約90%，考量燃油是戰爭的重要補給，於是當時日軍征調大批民力協助快速開挖洞窟，以便在洞窟內架設鍋爐煉油，確保戰事期間供油無虞。





位在高雄半屏山南側，台鐵左營站前面邊坡上，隱沒在大片的樹林裡一處深邃、寬敞的洞窟隧道，若無人解說，很難想像74年前這裡是日治時期的洞窟燃油工廠。中央社記者董俊志攝 107年1月17日

考證史料這處洞窟是1944年6月興建。郭吉清說當時戰爭如火如荼進行，日軍還要指揮鑿山挖隧，一邊打仗、一邊趕工拚進度，征調民力成了開挖洞隧的主力，配合火藥炸山推進洞窟工程。



郭吉清說，當時沒有潛盾機具，但是日軍以炸山的方式快速推進工程進度，大約以3個月的時間完成10條洞隧的開挖。



浩大的工程和規模，如今看來，即使有潛盾機的時代，郭吉清說，恐怕都無法有這樣的工程進度，非常艱鉅。



寬敞的洞窟內足以行駛一輛大卡車，運送機具等；工程縝密設計還設想到煉油需要有排送通風口，長逾10米的大煙囟穿透厚厚的土層，成了一處小天井，可以向陽望月，郭吉清說，有助於降低鍋爐煉油造成洞窟高溫不散的悶熱。



通風煙囟的泥作砌磚都能耐千度高溫，郭吉清說，短時間內打造10條洞窟，艱鉅超高效能讓人咋舌。



「有燃燒過的痕跡、這裡就是煉油鍋爐基座」、「這裡是炸藥埋設孔」，解說員林財正一一解說洞窟地面隆起、壁洞凹陷的來由。



他說，洞窟工廠快速完工，一些煉油機具很快被遷入並架設了鍋爐，從地面燃燒過的痕跡判斷曾經試車過。



不過，當時盟軍的轟炸攻擊採跳島策略，1945年8月15日，日軍已宣布戰敗投降。郭吉清說，可惜這處洞窟無法發揮日軍補給戰備效能。



協會人員已在這裡踩踏約10年，郭吉清說，就是要拚找爬梳出洞窟工廠的故事。



洞窟數十年塵封，從較深處的洞壁可以看到珊瑚礁岩的結晶體，在燈光的映照下，閃閃發亮；景物依然，不過時空已非，郭吉清說，這裡一度成了民眾探尋寶藏的秘境。



這裡到底有無傳說中日本人遺留下來的寶藏呢？高雄市無黨籍市議員黃石龍世居在後勁一帶，他告訴中央社記者，聽過長輩說這裡有日治時期挖掘的洞穴，卻未聽過有寶藏，他認為只是穿鑿附會的謠言。



居住在半屏山附近的民眾陳居財說，曾聽過有人要去半屏山尋寶，但不知是在洞窟內，讓他很好奇。



事實上，後勁中油這裡不只有洞窟工廠，郭吉清說還有半屏山地下水庫，協會苦無機會可以探尋傳說中的地下水庫，直到去年中油高雄廠關廠拆遷，才有機會依據日本人的交接清冊檔案按圖索驥找到這處大水庫。



至今中油仍不願開放外界踏訪，郭吉清說，協會考證這處地下水庫的輸水路徑從高屏溪取水循大型管線到仁武進水廠，沿著水管路經過半屏山到左營軍港。



他表示，從地下水庫的埋管資料比對，可以了解水庫的功能是戰備使用，主要是供應軍艦加水補給。



長120米、長和寬各10米的地下大水庫，郭吉清說，容量約6500噸，足以供應軍艦每日需求約5000噸加水量。



不過地下水庫乾涸無痕，郭吉清認為地下水庫可能有缺失、或是未使用過。他還說，至今中油相關人員也不了解廠區內有這處地下大水庫存在。



半屏山精彩的地下洞窟、水庫建設，從綠意生趣依然的外觀無法了解它被開挖的滄桑歷程；隨著秘境曝光，隱沒失傳的故事終會得到關注，值得重新探索它的人文奧秘。1070117



