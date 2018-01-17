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北北基計程車春節加成 每趟加收20元

發稿時間：2018/01/17 18:03

最新更新：2018/01/17 19:14

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自2月11日0時起至20日晚間12時止，北北基同步實施計程車春節每趟加收新台幣20元，依跳表收費。（中央社檔案照片）自2月11日0時起至20日晚間12時止，北北基同步實施計程車春節每趟加收新台幣20元，依跳表收費。（中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府交通局今天宣布，為體恤計程車司機於春節期間服務的辛勞，自2月11日0時起至20日晚間12時止，與台北市及基隆市同步實施計程車春節每趟加收新台幣20元，依跳表收費。

交通局發布新聞稿指出，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，將春節加收20元直接計入跳表金額，並依跳表金額向乘客收取車資。

未使用新表功能或共同營業區內少數仍使用舊表計程車，不得額外向乘客收取春節加成費用。瑞芳及烏來地區固定路線則依公告春節運價收費。

交通局表示，已印製春節運價貼紙並預定自1月24日起發送至新北市計程車公（工）會等單位，計程車駕駛應索取後張貼於副駕駛座椅背，以利乘客查看。

交通局表示，請駕駛確實依計費表顯示金額收費，不得額外加收費用，請乘客於下車前索取乘車證明並當場確認收費金額正確性，以免衍生消費爭議。

如遇有超收車資情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市政服務專線申訴。1070117

台北市計程車春節加成 每趟加收20元

（中央社記者游凱翔台北17日電）農曆新年將至，台北市交通局公共運輸處今天表示，為體恤計程車運將辛勞，2月11日至20日止，每趟將加收新台幣20元運價，也呼籲駕駛人應依跳表金額收費，不得額外加收。

公運處發布新聞稿指出，春節即將來臨，為體恤計程車運將的辛勞，自2月11日凌晨0時起至20日晚上12時止，10天期間，每趟車程將加收20元運價。

計程車駕駛人可使用新式計費表的內建功能選取春節加成，自動計算車資；若未選取、或仍使用舊表者，仍應依照跳表金額收費，不得向乘客額外加收。

公運處呼籲，民眾若在春節期間遇到運將超收車資、拒載等情形，可撥打1999市民當家熱線申訴，查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。1070117

延伸閱讀》高鐵春節車票開賣 3分鐘售賣出2.8萬張

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