士東市場買菜免帶現金 一張悠遊卡搞定

台北市士東市場18日舉辦悠遊卡上線記者會，推出悠遊卡消費百元現折新台幣20元的優惠活動，台北市長柯文哲（右）下午親自逛市場購物，向民眾宣傳以悠遊卡代替現金支付。中央社記者裴禛攝 107年1月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市士東市場今天舉辦記者會，宣布導入電子票證悠遊卡，明天起到市場買菜，可以免帶現金，只要一張悠遊卡就可搞定。



位於天母的士東市場，有「五星級的傳統市場」美稱，成立至今已20多年，透過乾濕分離、改善室內空調設備、餐飲攤位油煙集中處理等方式，不但環境整潔明亮，甚至沒有腥味、油煙味，民眾還可在市場內推車購物。



士東市場在「華麗變身」後，與悠遊卡公司合作，導入支付服務，民眾明天起到士東市場買菜，可以不用數鈔、找零錢，舉凡蔬菜、水果、肉品、海鮮、花卉、五金雜貨、熟食小吃等，民眾只需要「嗶」一下悠遊卡，就可完成付款，輕鬆又便利。



即日起至1月31日，悠遊卡也推出優惠活動，在士東市場持悠遊卡消費百元現折新台幣20元，滿200元現折40元，以此類推，每卡每日最多折100元。



育有一名1歲3個月大女兒的陳姓媽媽受訪時表示，買菜通常會拎著大包小包，還要帶著小孩，往往到超市購物最方便，免去在傳統市場找零等麻煩；若市場可用悠遊卡，會讓她考慮到市場消費，畢竟市場的肉品、蔬果等較新鮮。



台北市長柯文哲今天下午出席士東市場悠遊卡上線記者會表示，他一踏進市場，看到地板就嚇一跳，「怎麼市場地板這麼漂亮」，並說他短期目標是要消滅銅板與鈔票，昨天還特地將悠遊卡董事長林向愷叫到辦公室，交代要用悠遊卡徹底消滅銅板、鈔票。



士東市場曾獲經濟部評定為優良市集、樂活市集及模範市集，由於環境整潔，公共廁所去年更獲台北市環保局「標竿獎」，為全台北市最乾淨公廁之一。1070118



