中市安定國小圖書室落成 童話風享閱讀樂

台中市外埔區安定國小圖書館18日啟用，以「綠野仙蹤」的故事背景及人物特色規劃圖書室的氛圍，圖書室命名為「奧茲國閱讀城堡」，希望讓學童能具備勇氣、智慧與善心。中央社記者趙麗妍攝 107年1月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市外埔區安定國小圖書室今天啟用，圖書室風格以童話「綠野仙蹤」的故事背景及人物特色規劃，立法院副院長蔡其昌說，相信孩子在美輪美奐的圖書空間，享受更多閱讀的樂趣。



安定國小圖書室由蔡其昌、台中市政府共同爭取興建，啟用典禮在學校直笛隊悠揚的笛音中揭開序幕，蔡其昌、台中市副市長林依瑩及地方里長均到場祝賀。



蔡其昌指出，安定國小為偏遠小校，104學年度因應教育政策「國教向下延伸」及社區的需求，學校先將後棟圖書室改建成附設幼兒園，而後學校處於無圖書室的困境，他協助爭取新台幣200多萬的經費，採購相關設備及教育部的閱讀推動計畫的圖書室空間改造。



林依瑩表示，台中市政府閱讀推廣不遺餘力，市府會把台中市缺乏閱讀的空間全面盤點出來，協助改建，推動閱讀。



校長陳素萍說，以童話「綠野仙蹤」的故事背景及人物特色規劃圖書室的氛圍，圖書室命名為「奧茲國閱讀城堡」，並分別規劃「桃樂絲服務站」、「奧茲王繪本區」、「獅子勇氣舞台」、「機器人充電站」和「稻草人國際通」幾個主題角落，讓學童能具備勇氣、智慧與善心。1070118