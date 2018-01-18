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來金門后麟步槍射擊館 學當神槍手

發稿時間：2018/01/18 17:06

最新更新：2018/01/18 18:34

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金門縣烈嶼鄉長洪成發18日宣布，位於烈嶼鄉后頭的后麟步槍模擬射擊館28日開放，歡迎民眾和各地遊客前來體驗。中央社記者黃慧敏攝　107年1月18日金門縣烈嶼鄉長洪成發18日宣布，位於烈嶼鄉后頭的后麟步槍模擬射擊館28日開放，歡迎民眾和各地遊客前來體驗。中央社記者黃慧敏攝　107年1月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）想當個神槍手嗎？金門縣烈嶼鄉后麟步槍模擬射擊館28日開放，館裡射擊系統是由中山科學院研發，后麟射擊館也成為全國第一座步槍模擬射擊館。烈嶼鄉公所歡迎民眾來體驗。

烈嶼鄉長洪成發今天受訪表示，縣府在民國103年委由中科院研發購置步槍模擬射擊設備；為了與金門本島景點區隔，鄉公所爭取將射擊館設在小金門，希望能帶動小金門觀光產業。

后麟營區位在烈嶼鄉后頭，原為軍方補給連，民國104年間停止駐用；鄉公所向交通部爭取新台幣1500多萬元經費，耗時一年重新改造為射擊館，預定28日正式啟用。

為了讓各界認識這個新景點，縣府觀光處最近邀請解說員和媒體記者搶先體驗，並為射擊館造勢宣傳。未來遊客來到后麟步槍模擬射擊館後，將先到換裝區換上迷彩服、戴上鋼盔，在拍照區留影，由工作人員將照片與金門景點合成；遊客完成射擊後，工作人員會把照片附在戰績證書上，讓遊客保存做紀念。

旅客拍完照，接著到預習教室，聆聽教官講解步槍結構和射擊要領後，就可以正式「重裝上陣」，對銀幕上模擬戰爭畫面射擊，體驗「槍林彈雨」的感受。

射擊館提供12組雷射步槍，外觀及重量與真實步槍相仿，發射等基本操作也與實槍類似。體驗者能感受到與實際槍枝射擊時的後座力感受。步槍重達3.1公斤，不少女性體驗者說，很有臨場感，相當刺激，現在才知道當兵真的很辛苦；服過兵役的男性體驗者也覺得不錯玩。

鄉公所說，后麟營區北臨勇士堡、鐵漢堡，南接九宮碼頭和坑道，西接湖井頭戰史館，距離東林街道約1500公尺；其次，營區緊鄰后頭聚落，對外連結道路穿越傳統聚落，區內對外道路與九宮碼頭連結，未來和烈嶼鄉其他旅遊景點串連，勢將造就烈嶼鄉另一觀光亮點。

后麟射擊館採使用者付費方式開放民眾體驗，每人收費新台幣350元，金門縣籍100元，12人以上的團體優惠250元。1070118

金門縣烈嶼鄉后麟步槍模擬射擊館28日開放，館裡的射擊系統是由中山科學院研發，12組雷射步槍外觀及重量與真實步槍相仿，體驗者能感受到與實際槍枝射擊時的後座力感受。中央社記者黃慧敏攝　107年1月18日金門縣烈嶼鄉后麟步槍模擬射擊館28日開放，館裡的射擊系統是由中山科學院研發，12組雷射步槍外觀及重量與真實步槍相仿，體驗者能感受到與實際槍枝射擊時的後座力感受。中央社記者黃慧敏攝　107年1月18日
金門縣烈嶼鄉后麟步槍模擬射擊館28日開放，館裡射擊系統是由中山科學院研發，后麟射擊館也成為全國第一座步槍模擬射擊館。圖為互動模擬射擊體驗。中央社記者黃慧敏攝　107年1月18日金門縣烈嶼鄉后麟步槍模擬射擊館28日開放，館裡射擊系統是由中山科學院研發，后麟射擊館也成為全國第一座步槍模擬射擊館。圖為互動模擬射擊體驗。中央社記者黃慧敏攝　107年1月18日
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