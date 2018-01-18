南投燈會亮點 汪星人彩繪花燈好可愛

南投燈會教育燈區今年以「汪星人」狗造型彩繪花燈為主角，由縣內國小、南投國中美術班學生發揮創意彩繪，圖為竹山國小學童彩繪的作品。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 107年1月18日

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）蝙蝠俠、蜘蛛人、馬賽克拼貼花紋，一隻隻色彩華麗又活潑的「汪星人」狗造型花燈，將在南投燈會亮相，陪民眾喜迎農曆狗年。



南投燈會2月10日到3月4日舉行，劃分許多特色燈區，今年教育燈區不同過去的傳統花燈，將改以「汪星人」彩繪花燈為主角，由縣內國小、南投國中美術班學生發揮創意，彩繪獨一無二的汪星人花燈。



汪星人花燈將有220個，竹山國小美術班學生分配彩繪22隻，學生利用2、3個星期時間構思主題及上色，今天展示努力成果，蝙蝠俠、蜘蛛人、川劇變臉、青花瓷等許多風格汪星人花燈，在學生創意與巧手下亮相，色彩繽紛、用色大膽，讓參觀者直呼「實在好可愛」。



竹山國小校長鄒庚辛說，配合縣政府舉辦的南投燈會，小朋友協助彩繪汪星人花燈，學童很高興能從中學習設計與彩繪，透過壓克力漆一層一層費時堆疊顏色，展現學童的藝術熱情及想法，也訓練耐性，他們看著作品逐漸完成，充滿成就感。



鄒庚辛表示，學童將他們喜歡的文化、漫畫人物、傳統文物、過年氣氛，藉由畫筆揮灑在汪星人花燈，相信民眾看到成品時，都能感受孩子的創意及喜悅，也希望透過這些花燈，祝福民眾新年快樂。



汪星人花燈材質為玻璃纖維，本體不會從內部發光，將以外部打燈呈現美麗色彩。1070118



