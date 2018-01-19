7-11宅配郵差分送 屏東3018獨老享雞湯

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）由屏東基督教醫院和7-ELEVEN主辦的「雞湯送暖、天使傳愛」獨居老人歲末關懷活動今天起跑，在7-ELEVEN物流車及郵差與志工協助下，一週內將雞湯送給3018名獨居老人享用。



這項活動今年邁入第16年，原本由屏基與屏東縣政府合作，4年前屏基與7-ELEVEN合作推動「及早救智」計畫，每年春節前的送雞湯活動納入這個計畫。



屏基今天舉辦起跑儀式，屏東縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、7-ELEVEN高屏區副部長丁國泰等人騎單車送雞湯給屏東市88歲喪偶獨居的老婦買玉珠。她雖然有高血壓、心臟病、右膝關節置換、暈眩、跌倒等病史，平時仍積極參加教會活動，家中裝設杏林守護天使緊急救援通報系統，由屏基居家服務，平時有送餐服務，落實在地安老。買玉珠看到縣長等人送來雞湯，高興的唱起「感恩的心」達謝，



屏基表示，要在一周內將3018份雞湯一一送到長者手裡是份艱鉅任務，尤其在原住民鄉及恆春半島，村與村之間相距好幾公里，由7-ELEVEN發揮物流優勢，先將雞湯配送至各鄉鎮社區據點，再由屏東縣政府整合各鄉鎮公所、屏東郵局，動員志工及郵差加入送雞湯行列。



屏基表示，今年活動費用有7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐的善款，另在蘋果日報慈善基金會、屏東扶輪社、醫事團體及小額捐款者的愛心支持下達成募款目標。1070119