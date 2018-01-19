中市憑母體診斷證明書 可申辦死胎火化

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市去年底發生懷孕18週死胎遭葬儀業者放水流案引發議論。民政局今天表示，經討論後決議基於人道考量，家屬或業者可持醫療院所出具的母體診斷證明書，申辦火化事宜。



為避免再有類似不法行為，民政局最近邀集相關單位舉行殯葬業務聯繫座談，經討論後決議基於人道考量與尊重生命立場，家屬或業者可持醫療院所出具的母體診斷證明書，即可至台中市各殯儀館申辦火化事宜。



民政局長周永鴻表示，依「台中市殯葬管理自治條例」暨「台中市公立殯葬設施使用管理辦法」等相關規定，遺體火化需檢附由醫院或檢察官所開立的死亡證明。但對於妊娠20週以下的死胎，醫院並無開立死亡證明，因此殯葬業者無法辦理火化程序。



周永鴻指出，這次棄置死胎事件除對不肖禮儀業者予以譴責，為協助民眾、業者妥善處理妊娠20週以下的死胎，家屬或業者可持醫療院所出具的母體診斷證明書，以切結方式至台中市各殯儀館申辦火化；未來也將請衛生局協助向各醫療院所加強宣導。



周永鴻說，期盼藉座談會共識，讓台中市的殯葬服務與殯葬專業知識獲致提升與進步，並從法律面、醫療面與人性面的思考，周全相關處理模式，圓滿處理胎兒後事。



台中市衛生局長呂宗學也在會中針對實務面辦理行政相驗的流程，與禮儀服務業公會進行熱烈討論與交流，他表示，實務上如有任何困難或阻礙，衛生局都會立即提供協助。1070119