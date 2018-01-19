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嘉義火雞場染禽流感 撲殺近5千隻

發稿時間：2018/01/19 17:50

最新更新：2018/01/19 19:41

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嘉義縣家畜疾病防治所19日發布新聞稿表示，縣內溪口鄉一處火雞場16日通報火雞異常死亡，經嘉義縣家畜所採樣送驗，確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，並完成4914隻火雞撲殺作業。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年1月19日嘉義縣家畜疾病防治所19日發布新聞稿表示，縣內溪口鄉一處火雞場16日通報火雞異常死亡，經嘉義縣家畜所採樣送驗，確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，並完成4914隻火雞撲殺作業。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　107年1月19日

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣溪口鄉一處火雞場16日通報火雞異常死亡，經嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗，確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，於今天完成4914隻火雞撲殺作業。

嘉義縣家畜疾病防治所今天發布新聞稿，蔡姓養禽場於16日透過溪口鄉公所獸醫主動通報，所飼養火雞於日前寒流來襲後，陸續出現死亡現象，家畜所立即派員進行移動管制，並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

檢驗結果為確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，上午由衛生單位進行衛教工作、整裝防護後，進行撲殺清場作業。

嘉義縣家畜所呼籲養禽場業者，寒流來襲，因緊迫及通風問題，為禽流感好發期，禽場務必自主落實防疫措施，做好禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸。

同時強化場內門禁管制，人員進出都應要求更換場內工作服、鞋或穿著拋棄式全套防護衣、鞋，各式車輛都需經過嚴密消毒才可進入禽場，確實做好各項防疫工作，才能避免禽流感入侵。1070119

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