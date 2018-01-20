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提倡生命教育 可愛小鸚鵡當外交大使

發稿時間：2018/01/20 12:07

最新更新：2018/01/20 13:35

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南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園設立「親禽園」，讓參觀者能與羽毛色彩繽紛的小鸚鵡零距離接觸、飼養。（鳳凰谷鳥園提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月20日南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園設立「親禽園」，讓參觀者能與羽毛色彩繽紛的小鸚鵡零距離接觸、飼養。（鳳凰谷鳥園提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月20日

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園設立「親禽園」，讓參觀者與60多隻羽毛色彩繽紛的小鸚鵡零距離接觸、飼養，提倡生命教育。

為讓民眾親近動物並感受生命價值，國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區設立「親禽園」，讓旅客與可愛小鸚鵡零距離接觸、餵食，小鸚鵡絲毫不懼怕人類，自在飛翔穿梭肩膀、手臂，讓參觀者直呼「好神奇」，飼養員也介紹鳥類特性，提倡勿購買、棄養寵物鳥。

科博館自然科學教育園區管理中心生態教育科長李繼雅今天說，籠舍內60多隻小鸚鵡，品種多為牡丹鸚鵡，俗稱愛情鳥，由園區人員從小開始照顧，因此特別容易親近人類，民眾入內與小鸚鵡玩耍，並由飼養員介紹成長過程、行為習性，是少見的生態互動體驗。

李繼雅表示，生命教育從基礎開始，科博館提倡生命教育不遺餘力，因此在鳳凰谷鳥園設立親禽園，引領民眾認識小鸚鵡成長過程，盼將生態保育觀念種子扎根下一代，尊重每個物種生存權。

李繼雅說，親禽園開放時間為平日下午3時一場次、假日上午11時、下午3時各一場，平日開放30人、假日兩場次各20人，每人以10分鐘為限，需先到服務台領取號碼牌，發完為止，每週一暫停開放。1070120

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